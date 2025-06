La UMA adapta al español la escala más usada y precisa para detectar trastornos cognitivos

Susana Zamora Domingo, 29 de junio 2025, 00:11 | Actualizado 14:25h. Comenta Compartir

Un equipo científico formado por investigadores de la Universidad de Málaga y Alicante ha adaptado al castellano y validado de forma inédita la escala internacional ' ... BDEFS-CA Short Form' (Barkley Deficits in Executive Functioning Scale – Children and Adolescentes, versión corta), creada por Russell A. Barkley, uno de los neurocientíficos clínicos más influyentes en el estudio del TDAH, que hasta ahora no había sido homologada al contexto cultural y lingüístico español.

Se trata de un cuestionario dirigido a padres y tutores que evalúa posibles dificultades en las funciones ejecutivas de los menores de entre 6 y 12 años, es decir, alteraciones en sus capacidades cognitivas, que son las encargadas de regular el comportamiento, organizar tareas, controlar impulsos, mantener la motivación o gestionar emociones, entre otros aspectos esenciales para un adecuado desarrollo académico, personal y social. «Hasta ahora se utilizaban otras escalas en español, pero siempre hemos pensado que la de Barkley era la que hilaba más fino, por eso trabajamos en su adaptación. Merecía la pena por la precisión y validez de los resultados», explica a este periódico Rocío Lavigne. Investigadora de la Facultad de Psicología y Logopedia de la UMA al igual que Rocío Juárez, ambas son dos de la autoras de este proyecto y miembros del grupo de I+D+i en 'Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en niños y adolescentes con Trastornos en el Neurodesarrollo 'NEAEplus'. Funciones ejecutivas Las funciones ejecutivas son habilidades mentales complejas que permiten planificar, tomar decisiones, inhibir impulsos, mantener la atención, resolver problemas, recordar instrucciones o gestionar emociones. «Son esenciales para la vida diaria y el correcto desarrollo durante la infancia y la adolescencia, ya que tienen un impacto directo en el rendimiento académico, la adaptación social y la salud mental», explican las docentes. Más de cuatro años de investigación en colaboración con la Universidad de Alicante –tras solicitar el permiso a su autor– para adaptar una escala usada internacionalmente en la evaluación de un índice general de funcionamiento ejecutivo, autorregulación emocional y del tiempo, organización, resolución de problemas, automotivación y automonitorizacion. En español y más breve que la original, pero rápida de cumplimentar, de bajo coste y, lo más importante, capaz de detectar de forma rápida y fiable posibles alteraciones en las funciones ejecutivas. Así es la versión española de la escala. «Esto la convierte en un instrumento muy útil tanto en entornos clínicos como educativos, facilitando una primera aproximación a trastornos del neurodesarrollo como el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad)». Noticia relacionada Rocío Lavigne: «Se habla mucho de inclusión, pero en el día a día ves que es mentira» Así, disponer de esta herramienta en español con garantías psicométricas fiables es «fundamental» para que los profesionales de la psicología, la psicopedagogía, la educación y la salud puedan evaluar de forma precisa y, además, ésta permite mejorar la detección precoz de dificultades y facilitar la toma de decisiones, contribuyendo, por tanto, a «reducir desigualdades en el acceso al diagnóstico y a la intervención temprana». El formato español de la escala 'BDEFS-CA', publicada en la revista científica 'Archives of Clinical Neuropsychology', ha sido realizada también por los investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Alicante Borja Costa e Ignasi Navarro.

