La Junta transferirá 39 millones a las universidades andaluzas, 5,38 de ellos a la de Málaga

Esta medida permitirá la financiación necesaria para la «aplicación inmediata» de la subida salarial del 2,5% a los empleados

E. PRESS

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:09

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación transferirá «en las próximas semanas» a las universidades públicas andaluzas 39,07 millones de euros para garantizar la ... financiación necesaria que permita la «aplicación inmediata» de la subida salarial del 2,5% a los empleados públicos acordada este miércoles por el Gobierno central y los sindicatos.

