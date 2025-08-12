Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francisco S.Fernández, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. Adri Revilla
Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»

Licenciado en Biología, es personal del SICAU de la Universidad de Málaga

Adri Revilla

Martes, 12 de agosto 2025, 00:11

Va vestido de negro de pies a cabeza, con gafas a juego que, para la entrevista, decide dejar a un lado. Son las 19.30 ... horas, la tarde es no es demasiado calurosa para ser agosto en la capital de la Costa del Sol. Pide un zumo y se acomoda para las preguntas; no quiere quedarse sin palabras porque los nervios le acompañan. Francisco S. Fernández (Málaga, 1966) es licenciado por la Universidad de Málaga y, por casualidad, tras una búsqueda fallida de empleo en su sector, decidió opositar para funcionario como personal del Directorio de Información, Conserjería y Atención al Usuario (SICAU). Sin saberlo, aquella decisión le marcaría. Iba a encontrar «algo mucho más significativo que un trabajo: una pasión».

