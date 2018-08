La ayuda media a becarios universitarios se ha reducido a niveles de hace una década

Educación premia a los buenos estudiantes con hasta 125 euros más en su beca

No hay grandes variaciones respecto a las convocatorias anteriores, entre otras razones porque el nuevo Ejecutivo no ha tenido tiempo de introducir grandes cambios. Pero sí son significativas dos modificaciones que benefician a los estudiantes. Por una parte, se ha incrementado la cuantía fija ligada a la renta, hasta 1.600 euros, 100 euros más que anteriormente. Además, se ha añadido en esta ocasión una cuantía fija para los estudiantes ligada a la excelencia en el rendimiento académico, una medida con la que se quiere premiar a los mejores estudiantes. La cuantía oscila entre 50, 75, 100 y 125 euros, para una nota media entre 8 y 8,49; 8,5 y 8,99; 9 y 9,49 y más de 9,5 puntos, respectivamente. El Ministerio de Educación y Formación Profesional introduce en este caso un coeficiente corrector para que los estudiantes de carreras con mayor dificultad no se vean perjudicados. Así, los del área de arquitectura e ingenierías multiplican su nota media por 1,17; los del área de ciencias por 1,11 y por 1,05 los estudiantes del área de ciencias de la salud.

Por otro lado, el Gobierno ha mostrado su voluntad de comenzar en septiembre los trabajos y reuniones para preparar una reforma en profundidad del sistema estatal de becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020. Esta reforma, indicó el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se estudiará con las organizaciones que conforman la comunidad educativa.

Beca de matrícula con un 5

Respecto a los requisitos académicos, y como ya anunció el anterior ministro, Méndez de Vigo, se podrá tener beca de matrícula con un 5 (anteriormente la nota mínima era 5,5), siempre que cumplan los requisitos de carácter económico (renta y patrimonio de la unidad familiar). Pero mantiene la nota de 6,5 para obtener los otros componentes de la beca dineraria en el primer curso del nivel universitario y los requisitos académicos para obtener la beca en segundo curso y posteriores (un porcentaje de créditos aprobados dependiendo del área de conocimiento).