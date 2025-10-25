Vídeo resumen de la derrota del Unicaja ante el Tenerife
Segundo tropiezo consecutivo del equipo malagueño
Málaga
Sábado, 25 de octubre 2025, 23:13
El Unicaja encajó su segunda derrota consecutiva de la temporada en la Liga Endesa al caer en la pista de La Laguna Tenerife por 95- ... 79. Fue un mal encuentro del equipo malagueño, que en ningún momento tuvo opciones de pelear por la victoria.
El choque se decidió al comienzo del tercer cuarto con una gran salida del Tenerife tras el descanso. La renta local alcanzó los 21 puntos y el Unicaja no tuvo recursos para responder. El equipo de Ibon Navarro perdió a Kravish, que ha podido sufrir una grave lesión de tobillo.
