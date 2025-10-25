Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Huertas celebra una canasta de Doornekamp. ACB FOTOS
Liga Endesa

Vídeo resumen de la derrota del Unicaja ante el Tenerife

Segundo tropiezo consecutivo del equipo malagueño

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:13

El Unicaja encajó su segunda derrota consecutiva de la temporada en la Liga Endesa al caer en la pista de La Laguna Tenerife por 95- ... 79. Fue un mal encuentro del equipo malagueño, que en ningún momento tuvo opciones de pelear por la victoria.

