Cuatro equipos de veteranos del Unicaja se citan este fin de semana en Murcia
El torneo, el Mamba Basket, lo disputarán del viernes al domingo los equipos +50 masculino y femenino y los +55 y +60 masculinos del club malagueño
Málaga
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:50
El Unicaja acudirá, por tercer año, al torneo Mamba Murcia, que celebra este fin de semana su novena edición. Viajarán, en total, tres equipos de ... veteranos del club malagueño: los +50 masculino y femenino y los +55 y +60 masculino. Se trata de uno de los más reputados torneos de pretemporada, que acogerá a medio millar de jugadores veteranos de toda Europa.
Además, otro de los platos fuertes será el partido de homenaje a carlos Cabezas que se celebrará el sábado por la mañana. El motivo no es otro que el pasado que el malagueño tuvo como jugador del Murcia, desde 2014 a 2016. Se enfrentará el equipo de veteranos que entrena Pedro Ramírez contra una selección de jugadores que acudirán a la cita. Se prevé que, más allá de lo deportivo, las jornadas tengan tintes festivos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión