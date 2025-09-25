El Valencia llega en cuadro; Sima tampoco jugará ante el Unicaja
El exjugador cajista está casi descartado para el encuentro de este sábado
Málaga
Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:20
El Unicaja se va a encontrar a un Valencia en cuadro en la semifinal de la Supercopa que se disputa este sábado en el Carpena ( ... 18.00 horas, DAZN). Su última baja es la de Yankuba Sima. De este modo, el rival cajista podría no poder contar con hasta cinco jugadores.
El club valenciano realizó diversas pruebas al pívot y se confirmó una rotura muscular en la pierna izquierda que sufrió en el último partido de preparación en Pontevedra. El Valencia ya tiene las bajas seguras de los exteriores Brancou Badio, Jean Montero y Xabi López-Arostegui, además de la del interior Ethan Happ, que no se ha recuperado aún de la lesión en el pie derecho que le tuvo sin jugar casi toda la pasada campaña y de la que fue operado hace unos meses en Estados Unidos.
