El Unicaja-Girona ya tiene árbitros
El equipo malagueño buscará en el Carpena reencontrarse con la victoria en la Liga Endesa
Málaga
Jueves, 30 de octubre 2025, 22:42
El Unicaja vuelve este sábado a la acción en el Palacio de los Deportes, donde intentará reencontrarse con la victoria en la Liga Endesa después ... de las dos derrotas seguidas ante el Barcelona y La Laguna Tenerife. Comienza una fase más accesible del calendario, en la que el conjunto que dirige Ibon Navarro tratará de sumar las victorias necesarias para estar en la Copa del Rey.
El encuentro contra el Girona comenzará a las 19.00 horas y se podrá seguir en directo en DAZN. El choque estará dirigido por el trío arbitral compuesto por Rafael Serrano, Jorge Martínez y Roberto Lucas.
Partidos, horarios y designaciones quinta jornada Liga ACB
BAXI MANRESA - SURNE BILBAO BASKET
Sábado, 01/11/2025 18:00 h.
Francisco Araña - Vicente Martínez Silla - Carlos Merino
UNICAJA - BÀSQUET GIRONA
Sábado, 01/11/2025 19:00 h.
Rafael Serrano - Jorge Martínez - Roberto Lucas
DREAMLAND GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA
Sábado, 01/11/2025 19:00 h. *Horario Insular
Martín Caballero - Esperanza Mendoza - Fabio Fernández
RÍO BREOGÁN - COVIRAN GRANADA
Sábado, 01/11/2025 21:00 h.
Benjamín Jiménez - Javier Torres - Igor Esteve
JOVENTUT BADALONA - HIOPOS LLEIDA
Domingo, 02/11/2025 12:00 h.
Carlos Peruga - Raúl Zamorano - Andrés Fernández Carretero
CASADEMONT ZARAGOZA - REAL MADRID
Domingo, 02/11/2025 12:30 h.
Fernando Calatrava - Sergio Manuel - Rubén Sánchez Mohedas
BARÇA - UCAM MURCIA
Domingo, 02/11/2025 17:00 h.
Luis Miguel Castillo - Arnau Padrós - Iyán González
VALENCIA BASKET - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS
Domingo, 02/11/2025 18:00 h.
Alfonso Olivares - Alberto Sánchez Sixto - Ariadna Chueca
BASKONIA - LA LAGUNA TENERIFE
Domingo, 02/11/2025 19:00 h.
Emilio Pérez Pizarro - Jordi Aliaga - Joaquín García González
