Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ACB FOTOS
Liga Endesa

El Unicaja-Girona ya tiene árbitros

El equipo malagueño buscará en el Carpena reencontrarse con la victoria en la Liga Endesa

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:42

Comenta

El Unicaja vuelve este sábado a la acción en el Palacio de los Deportes, donde intentará reencontrarse con la victoria en la Liga Endesa después ... de las dos derrotas seguidas ante el Barcelona y La Laguna Tenerife. Comienza una fase más accesible del calendario, en la que el conjunto que dirige Ibon Navarro tratará de sumar las victorias necesarias para estar en la Copa del Rey.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  2. 2 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  5. 5 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  6. 6 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  7. 7 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  8. 8 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  9. 9 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  10. 10

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja-Girona ya tiene árbitros

El Unicaja-Girona ya tiene árbitros