El Unicaja U22 ya tiene casa: Alhaurín de la Torre

El Unicaja comienza a revelar algunos de los detalles de su equipo U22, el que competirá en esta nueva liga creada para evitar la fuga ... de talento a la NCAA. «Expectantes e ilusionados, aunque creemos que llega un poco tarde», fue la sensación que transmitió el presidente, López Nieto, acerca de esta nueva competición de la que formarán parte. Este martes, en la sala de prensa del Carpena, dieron a conocer oficialmente la sede del equipo, que será Alhaurín de la Torre. De hecho, el equipo competirá bajo el nombre de Unicaja Alhaurín de la Torre.

Su casa será el pabellón Blas Infante, que será sometido a una reforma por el valor de 300.000 euros, según el alcalde, Joaquín Villanova, para que esté a punto cara a esta competición que arrancará a mediados de octubre: «El parqué se va a acuchillar, la cubierta se va a reformar y vamos a tener más gradas». Asimismo, el regidor de la localidad aseguró que para encuentros de nivel y donde se espere una mayor afluencia de público barajan la opción de abrir el pabellón El Limón, con más capacidad, para así satisfacer la demanda de los aficionados.

Villanova, además, reafirmó que siguen trabajando en construir un tercer pabellón para Alhaurín de la Torre... que llevará el nombre de Alberto Díaz y será destinado sólo a la práctica del baloncesto. En principio, el acuerdo contempla sólo esta temporada, aunque ambas partes confían en que pueda prorrogarse. En el Ayuntamiento de Alhaurín esperan que este pabellón, aún en fase de proyecto, esté listo para finales de 2026. Su coste inicial será de cuatro millones de euros, aunque el alcalde reconoció también dificultades a la hora de comenzar con las obras por falta de profesionales y de personal.

El presidente del club no dio a conocer detalles sobre la plantilla porque, asegura, prefiere dejárselo a la parcela deportiva, liderada por Juanma Rodríguez, que está temporada estará acompañado de Asier Alonso, aunque sí habló de números y del coste que tendrá este equipo U22 para la entidad. «Tiene gastos superiores a la EBA y puede estar al nivel de la LEB Plata. Hay un compromiso formal, no cerrado, con el Consejo Superior de Deportes, que pondrá una cantidad para paliar los gastos que tenga este equipo», dijo, asemejando su estructura a la de un equipo profesional. El entrenador, como ya se conocía, confirmó que será el malagueño Manolo Trujillo.

Eso sí, el presidente reconoció que hay cosas que no le convencen de este proyecto: «Se lo vamos a poner muy fácil a los ojeadores. Le vamos a dar el trabajo hecho». Más allá, aclaró que el abono de temporada no incluirá los partidos del U22, salvo que se juegue en el Carpena de forma excepcional. Se hace así para no dejar a nadie fuera. Así lo argumentó: «Si pudiera meter a 9.000 personas, diría que adelante todos. ¿Pero cuántos caben? ¿300 o 500?». En esa línea, Joaquín Villanova afirmó que el dinero de la taquilla irá destinado al fomento del baloncesto en la localidad, que cuenta con tres clubes: El Pinar, el Algazara y el Alhaurín de la Torre.