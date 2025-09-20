Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

FIBA
Copa Interconinental 2025

El Unicaja se medirá al G-League en la final de la Intercontinental

Se repite la final del año pasado después de que los estadounidenses venciesen con apuros al Illawarra australiano (100-94)

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:56

Se despejó la incógnita. El Unicaja ya tiene rival en la final de la Copa Intercontinental que se disputará este domingo (13.00 horas, RTVE ... Play) en Singapur. El NBA G League United se impuso con algunos problemas al Illawarra Hawks (100-94) para alcanzar la final del torneo en el que competirá con el equipo malagueño por el título.

