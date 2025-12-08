El Unicaja, a medio camino de la Copa

El 'nuevo' Unicaja progresa adecuadamente y continúa dando pasos en firme para cumplir los objetivos que tiene marcados para la temporada. Con la Intercontinental en ... la buchaca y el pase al 'Round of 16' de la Champions ya sellado, el próximo 'target' del equipo de Ibon Navarro en la presente campaña pasa por estar entre los ocho mejores de la Liga ACB al final de la primera vuelta cuando llegue el corte para la Copa. En ese sentido, el Unicaja ya ha andado la mitad del camino que hay hasta Valencia, la sede de la próxima competición del 'KO'. El triunfo ante el Hiopos Lleida, peste último sábado, fue de vital importancia con miras a este objetivo.

Resulta habitual, a estas alturas de la temporada, sacar la calculadora y echar cuentas. En ese sentido, las estadísticas de campañas anteriores no sirven para nada más que para sacar conclusiones anticipadas en el presente. Y ahí, la historia reciente dice que nueve triunfos suelen ser suficientes para ganarse un puesto en la Copa del Rey, al menos, como octavo. Así ha sido en las últimas campañas, aunque no todos los conjuntos con un balance de 9-8 han conseguido plaza.

El Unicaja cuenta con seis triunfos en estas primeras nueve jornadas del campeonato (6-3) y cumple con los plazos estipulados. Por el momento es sexto en la tabla y, de quedar así la cosa, no llegaría como cabeza de serie (a diferencia de estas últimas dos campañas), pero quedan ocho envites todavía para que se esclarezca la cosa.

El equipo superó, allá por el mes de octubre, el primer 'Tourmalet' que le presenta el calendario. Se midió al Gran Canaria, el Barcelona y el Tenerife en línea, todos rivales directos y con aspiraciones muy similares en la Liga ACB, y en el horizonte ya se puede ver, ya se divisa, el segundo puerto de montaña de primera categoría que tratará de superar el Unicaja.

Después de recibir al San Pablo Burgos, este próximo sábado, el equipo malagueño se las verá con el Baskonia (en casa), el Real Madrid (fuera), el Joventut (en casa), el Breogán (fuera) y el Valencia (fuera). Más allá, acabará la primera vuelta recibiendo al Covirán Granada y al UCAM Murcia, que oposita con fuerza a estar en febrero en el Roig Arena. Dicho de otro modo, de los ocho que le quedan se las tendrá que ver todavía con los cuatro primeros y con un Baskonia que es octavo y que quiere regresar a la Copa tras dos años relegado a verla por televisión, castigado por las exigencias físicas de la Euroliga. Este último repecho marcará el destino del Unicaja cara a la Copa del Rey.