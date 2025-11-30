El Unicaja infantil estará en la Minicopa

El Unicaja infantil de Manolo Bazán estará en la Minicopa de Valencia tras saldar con éxito el encuentro decisivo en la repesca de los segundos ... de grupo, ante el UCAM Murcia (62-88). Fue erosionando a su rival hasta sacar la ventaja definitiva e irreversible tras el descanso. En la primera fase vencieron al Surne Bilbao y al Morabanc Andorra, pero no pudieron con el infantil del Tenerife. Los encuentros clasificatorios, igual que la fase final, se disputaron también en la ciudad del Turia.

Se clasificaron como primeros de grupo el Real Madrid, el Tenerife, el Gran Canaria y el Casademont Zaragoza, y en la repesca de los segundos lo ha logrado el Unicaja. La última plaza la pelean el Baxi Manresa y el Joventut, que están librando una batalla igualadísima. Ya esperaban rivales el Valencia, anfitrión, y el Barça, vigente campeón de la competición.

Del Unicaja-UCAM Murcia destacaron Manuel Siles y Saúl Prados, ambos con 19 puntos, y Precious Mends, que consiguió un doble-doble (15 puntos y 10 rebotes). Entre todos los jugadores que dirige Manolo Bazán consiguieron frenar a un cuadro murciano que tiene al pívot Sikou como jugador estandarte, que anotó 25 puntos y cogió 15 rebotes, consiguiendo 30 créditos de valoración y cargando con el grueso del peso del equipo en esta jornada de domingo.

Tras conseguir la clasificación, el grupo de jugadores ha celebrado con euforia y mucha alegría lo logrado: cantando el himno frente a la grada y luego, en familia, en el vestuario, con agua de por medio. Como suele ser habitual en estos casos.