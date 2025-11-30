Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Unicaja infantil celebra el pase a la fase final de la Minicopa. ACB Fotos

El Unicaja infantil estará en la Minicopa

Venció al UCAM Murcia en la repesca de los segundos de grupo (62-88) para asegurarse una plaza en Valencia

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:13

Comenta

El Unicaja infantil de Manolo Bazán estará en la Minicopa de Valencia tras saldar con éxito el encuentro decisivo en la repesca de los segundos ... de grupo, ante el UCAM Murcia (62-88). Fue erosionando a su rival hasta sacar la ventaja definitiva e irreversible tras el descanso. En la primera fase vencieron al Surne Bilbao y al Morabanc Andorra, pero no pudieron con el infantil del Tenerife. Los encuentros clasificatorios, igual que la fase final, se disputaron también en la ciudad del Turia.

