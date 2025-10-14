Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Olek Balcerowski, en el banquillo durante el partido contra el Gran Canaria. ACB FOTOS
Basketball Champions League

El Unicaja, sin Balcerowski frente al Karditsa

El pívot se quedó en Málaga debido a unos problemas físicos

Juan Calderón

Juan Calderón

Martes, 14 de octubre 2025, 13:14

El Unicaja no podrá con Olek Balcerowski para el partido de esta tarde frente al Karditsa en la segunda jornada de la Basketball Champions League. ... El jugador más destacado del equipo en este comienzo de la temporada se quedó en Málaga debido a unas molestias físicas, que no parecen graves.

