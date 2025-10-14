El Unicaja, sin Balcerowski frente al Karditsa
El pívot se quedó en Málaga debido a unos problemas físicos
Martes, 14 de octubre 2025, 13:14
El Unicaja no podrá con Olek Balcerowski para el partido de esta tarde frente al Karditsa en la segunda jornada de la Basketball Champions League. ... El jugador más destacado del equipo en este comienzo de la temporada se quedó en Málaga debido a unas molestias físicas, que no parecen graves.
Para cumplir con la normativa de cupos de la FIBA (se requieren cinco para la Champions) Djdovic completó la expedición malagueña a la ciudad griega. El bosnio se perdió el partido contra el Gran Canaria por una contusión en un pie. El encuentro entre el Karditsa y el Unicaja comenzará a las 19.00 horas y se podrá seguir en directo en la plataforma Courtside 1891.
