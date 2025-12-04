Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kalinoski, Alberto Díaz y Webb III. ACB Fotos

Tres jugadores del Unicaja serán los representantes de los Reyes Magos en Alhaurín de la Torre

Kalinoski hará de Melchor, Alberto Díaz de Gaspar y Webb III de Baltasar en la cabalgata de la localidad malagueña, el próximo 5 de enero

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:12

Comenta

Este miércoles se conoció que Perry será el representante de Baltasar en la cabalgata de los Reyes Magos de Málaga y un día más tarde ... se confirma que otros tres jugadores del Unicaja representarán a Sus Majestades en la de la localidad de Alhaurín de la Torre. Kalinoski hará de Melchor, Alberto Díaz de Gaspar y James Webb III, de Baltasar. Así lo ha dado a conocer el alcalde, Joaquín Villanova.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  4. 4 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  5. 5 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  8. 8 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10 La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tres jugadores del Unicaja serán los representantes de los Reyes Magos en Alhaurín de la Torre

Tres jugadores del Unicaja serán los representantes de los Reyes Magos en Alhaurín de la Torre