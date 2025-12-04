Tres jugadores del Unicaja serán los representantes de los Reyes Magos en Alhaurín de la Torre

Este miércoles se conoció que Perry será el representante de Baltasar en la cabalgata de los Reyes Magos de Málaga y un día más tarde ... se confirma que otros tres jugadores del Unicaja representarán a Sus Majestades en la de la localidad de Alhaurín de la Torre. Kalinoski hará de Melchor, Alberto Díaz de Gaspar y James Webb III, de Baltasar. Así lo ha dado a conocer el alcalde, Joaquín Villanova.

De este modo, el club y Alhaurín de la Torre estrechan lazos y fortalecen una unión que se solidificó, más si cabe, en verano, con el anuncio de que el equipo U22 llevará el nombre de la localidad y de que jugará sus partidos como local en el pabellón Blas Infante, que curiosamente será el punto de partida de la cabalgata, el próximo 5 de enero. Alberto Díaz, que reside en Alhaurín de la Torre, pondrá nombre al pabellón deportivo que se construirá en la zona este del municipio, que saldrá a concurso próximamente.

Así, esta noticia confirma el fuerte arraigo que el Unicaja tiene en la sociedad malagueña, con cuatro jugadores siendo actores protagonistas en una de las noches más especiales del año para pequeños y no tan pequeños, repartiendo ilusión por las calles de Alhaurín de la Torre y el centro de Málaga.