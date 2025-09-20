La tertulia de SUR, en directo desde Singapur una hora antes de la final de la Intercontinental
El espacio comenzará a las 12.00 horas y se podrá seguir en las redes sociales, Youtube, Twitch y en Sur.es
Málaga
Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:37
La tertulia de baloncesto de la redacción de SUR estará en directo desde Singapur una hora antes del comienzo de la final de la Copa ... Intercontinental entre el Unicaja y el NBA G League United. Los aficionados podrán seguir el espacio en las redes sociales, Youtube, Twitch y en Sur.es.
