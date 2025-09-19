La tertulia de SUR, desde Singapur antes del segundo partido del Unicaja
El espacio comenzará a las 13.00, una hora antes del comienzo del choque
Enviado especial a Singapur
Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:50
La tertulia de baloncesto de SUR vuelve desde Singapur con la última hora del encuentro entre el Unicaja y el Utsonomiya Brex en el que ... el equipo malagueño buscará la final del torneo. El choque se podrá seguir en directo en las redes sociales del periódico, Youtube, Twitch y en Sur.es.
