La tertulia de la redacción de SUR le da un repaso a la actualidad del Unicaja
El espacio se emitirá este miércoles a las 12.30 horas y los aficionados podránm seguirlo en las redes sociales, Twitch, Youtube y en Sur.es
Málaga
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:49
A las 12.30 horas y en riguroso directo, la tertulia de la redacción de SUR le da un repaso a la actualidad del Unicaja ... en pleno parón por los partidos de selecciones. El fichaje de Rubit, la victoria ante el Manresa y otros temas serán objeto de análisis. Los aficionados podrán seguir la tertulia en las redes sociales, Youtube, Twitch y en SUR.es para participar con sus comentarios.
