La tertulia de la redacción de SUR analiza la actualidad del Unicaja
El espacio comenzará a las 12.00 horas y se podrá seguir en directo en las redes sociales y Sur.es
Málaga
Jueves, 16 de octubre 2025, 11:28
Desde las 12.00 horas y en directo, la tertulia de baloncesto de la redacción de SUR analiza toda la actualidad del Unicaja tras los ... partidos contra el Gran Canaria y el Karditsa. Los aficionados podrán participar con sus comentarios y seguir el espacio en las redes sociales, Youtube, Twitch y SUR.es.
