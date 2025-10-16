Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La tertulia de la redacción de SUR analiza la actualidad del Unicaja

SUR

El espacio comenzará a las 12.00 horas y se podrá seguir en directo en las redes sociales y Sur.es

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:28

Comenta

Desde las 12.00 horas y en directo, la tertulia de baloncesto de la redacción de SUR analiza toda la actualidad del Unicaja tras los ... partidos contra el Gran Canaria y el Karditsa. Los aficionados podrán participar con sus comentarios y seguir el espacio en las redes sociales, Youtube, Twitch y SUR.es.

