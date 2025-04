Tenerife-Unicaja: Exigente duelo liguero con aroma a Final Four

Nacho Carmona Málaga Jueves, 1 de mayo 2025, 00:28 Comenta Compartir

El Unicaja y La Laguna Tenerife se cruzarán este mediodía, a las 13.30 horas pensinsulares, en la isla por tercera vez en la temporada, ... aunque puede que no sea la última. El duelo estaba previsto para la jornada 31ª, pero el buen desempeño de ambos en la Champions, que los ha llevado, de forma paralela, hasta la Final Four de la competición FIBA, ha propiciado su adelanto para que no coincida con la fase final que se disputará en Atenas. El día elegido es este festivo nacional. En definitiva, el Unicaja afrontará un exigente duelo en la ACB con aroma a Final Four (#Vamos, dial 8 de Movistar Plus). Un encuentro que podría ser, en condicional, un preámbulo del partido por el título de la BCL, en la que el Unicaja es vigente campeón.

Ambos son los máximos favoritos para tocar ese metal este año, aunque llegan al mes de mayo en momentos de forma distintos. El cuadro chicharrero, que es segundo en la Liga, ha ganado once de sus últimos doce partidos en la ACB y en la Champions está invicto, mientras que el Unicaja se centra en salir del bache liguero en el que lleva ya algunas semanas atascado: no vence a domicilio desde el 11 de enero. Desde entonces ha perdido siete de los trece encuentros ligueros que ha jugado y no ha podido vencer en los últimos enfrentamientos directos que ha jugado, ante el Real Madrid, el Gran Canaria, el Valencia y el Barcelona, aunque ha competido de igual a igual. Se acabaron decantando hacia el otro lado por detalles, determinantes, por otro lado, ante rivales de este calado. Con todo y con eso, las victorias y el buen hacer de la primera vuelta le ha servido al cuadro malagueño para seguir asentado en la cuarta posición. Ahora, en el Santiago Martín, está ante una oportunidad dorada para dar un golpe en la mesa y volver a la senda del triunfo lejos de Málaga ante uno de sus más acérrimos rivales de los últimos tiempos. Un pequeño 'maratón' El equipo afrontará, a partir de hoy, un nuevo maratón, cuando entra de lleno en el tramo decisivo y caliente de la temporada. Cuando se deciden las cosas. Se medirá, además, al Morabanc Andorra el domingo en el Carpena (12.30 horas), y el martes pondrá rumbo a la capital de Grecia para comenzar su concentración cara a la Final Four. Tendrá un duro rival para empezar su andadura en este torneo a cuatro: el AEK, el anfitrión, que se espera que congregue a miles de aficionados locales para alentar a su equipo en su casa, su escenario habitual, el Sunel Arena. El Tenerife, por su lado, visitará al Básquet Girona en el mismo horario que el Unicaja-Andorra antes de viajar a Atenas. Los canarios se enfrentarán, en semis, a un Galatasaray que hizo el amago de complicarle las cosas al Unicaja en el 'Top 16'. Ibon Navarro no podrá contar, para el viaje a Canarias, ni con Djedovic, lesionado, ni con Taylor, que se quedará en Málaga por su reciente paternidad. Ejim viajará con el equipo, aunque lo más probable es que vuelva a competir el domingo frente al Morabanc Andorra, con el objetivo de que coja algo de ritmo antes de encarar de lleno la trascendental cita que se celebrará en Atenas. Djedovic, por su parte, está prácticamente descartado para la Final Four. El técnico del Tenerife, Txus Vidorreta, por su lado, no podrá contar con el lesionado de larga duración Fran Guerra, que fue suplido por el pívot senegalés Ibou Badji. Además, con el objetivo de hacerse más fuerte cara a este tramo decisivo, firmaron también, en marzo, al alero Henri Drell para apuntalar sus posiciones exteriores. Con estos dos movimientos, el Unicaja se convirtió en el único equipo de la ACB que no ha fichado durante la temporada.

