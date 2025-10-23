El Tenerife-Unicaja ya tiene árbitros
El equipo malagueño se enfrenta al líder de la Liga Endesa
Málaga
Jueves, 23 de octubre 2025, 21:53
El Unicaja afronta este sábado un complicado partido en San Cristóbal de La Laguna, donde se medirá al Tenerife, líder de la Liga Endesa. El ... equipo malagueño llega al partido después de la derrota en Málaga ante el Barcelona y ante los isleños cerrará una parte complicada del calendario.
El encuentro se disputará a las 20.00 horas y será dirigido por el trío arbitral compuesto por Carlos Peruga, Arnau Padrós y Guillermo Ríos. El choque se podrá seguir en DAZN.
Partidos, horarios y designaciones de la cuarta jornada de la ACB
HIOPOS LLEIDA - COVIRAN GRANADA
Sábado, 25/10/2025 18:00 h.
Óscar Perea - Alberto Sánchez Sixto - Carlos Merino
BARÇA - RÍO BREOGÁN
Sábado, 25/10/2025 19:00 h.
Fernando Calatrava - Juan de Dios Oyón - Rubén Sánchez Mohedas
LA LAGUNA TENERIFE - UNICAJA
Sábado, 25/10/2025 20:00 h. (Horario peninsular)
Carlos Peruga - Arnau Padrós - Guillermo Ríos
RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - CASADEMONT ZARAGOZA
Sábado, 25/10/2025 21:00 h.
Carlos Cortés - Vicente Martínez Silla - Fabio Fernández
BÀSQUET GIRONA - DREAMLAND GRAN CANARIA
Domingo, 26/10/2025 12:00 h.
Benjamín Jiménez - Sergio Manuel Rodríguez - David Sánchez
UCAM MURCIA - BASKONIA
Domingo, 26/10/2025 12:30 h.
Rafael Serrano - Alberto Baena - Roberto Lucas Martínez
SURNE BILBAO BASET - MORABANC ANDORRA
Domingo, 26/10/2025 17:00 h.
Javier Torres - Raúl Zamorano - Iyán González
VALENCIA BASKET - JOVENTUT BADALONA
Domingo, 26/10/2025 18:00 h.
Antonio Conde - Joaquín García González - Cristóbal Sánchez Cutillas
REAL MADRID - BAXI MANRESA
Domingo, 26/10/2025 19:00 h.
Emilio Pérez Pizarro - Luis Miguel Castillo - Yasmina Alcaraz
