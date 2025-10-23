Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ACB FOTOS
Liga Endesa

El Tenerife-Unicaja ya tiene árbitros

El equipo malagueño se enfrenta al líder de la Liga Endesa

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:53

Comenta

El Unicaja afronta este sábado un complicado partido en San Cristóbal de La Laguna, donde se medirá al Tenerife, líder de la Liga Endesa. El ... equipo malagueño llega al partido después de la derrota en Málaga ante el Barcelona y ante los isleños cerrará una parte complicada del calendario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  7. 7 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  8. 8

    Los sospechosos del robo de la Mona Lisa se reúnen en una nueva coctelería en Málaga
  9. 9

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  10. 10 Un camión averiado cerca del túnel de San José colapsa el tráfico en la A-7 desde Málaga a Rincón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Tenerife-Unicaja ya tiene árbitros

El Tenerife-Unicaja ya tiene árbitros