El Tenerife y el Manresa jugarán a puerta cerrada ante sus rivales israelíes

Decisión llamativa en el baloncesto español y europeo. El Baxi Manresa y La Laguna Tenerife emitieron este domingo un comunicado conjunto anunciando su decisión de ... jugar a puerta cerrada sus partidos ante equipos de Israel. El caso es muy singular, pues el conjunto catalán compite en la Eurocup y el canario, en la Basketball Champions League.

El Baxi Manresa se mide el miércoles en su cancha al Hapoel Jerusalén, uno de los favoritos al título, mientras que el Tenerife se enfrenta el martes al Bnei Penlink Herzliya. La visita de los dos equipos a España está generando una gran polémica con previsibles altercados antes y durante los encuentros, de ahí que los dos clubes hayan tomado esta decisión. Además, dejan claro que deberían haber sido la Euroliga y la FIBA las que deberían haber terciado en el asunto y que incluso se habrían planteado no jugar debido a la «vulneración de los derechos humanos».

«Reiteramos nuestro firme compromiso con los valores fundamentales del deporte. Rechazamos categóricamente cualquier forma violencia o vulneración de los derechos humanos que se produzca en cualquier contexto. Los clubes implicados no podemos decidir, de forma unilateral, no jugar los partidos de las competiciones a las que estamos inscritos, dado que ello supondría el incumplimiento de los contratos, con el consecuente riesgo de sanciones disciplinarias y económicas, así como la expulsión de dichas competiciones», dice el comunicado conjunto.

De este modo, tras consultar a las fuerzas de seguridad y las administraciones competentes, se ha optado por jugar estos dos partidos a puerta cerrada. «Una decisión que se adopta para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y el correcto desarrollo de los encuentros, en el marco del cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales».