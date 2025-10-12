Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR

El Tenerife y el Manresa jugarán a puerta cerrada ante sus rivales israelíes

Los dos equipos emiten un comunicado conjunto anunciando la decisión, pese a que uno compite en la Champions y el otro en la Eurocup

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:56

Comenta

Decisión llamativa en el baloncesto español y europeo. El Baxi Manresa y La Laguna Tenerife emitieron este domingo un comunicado conjunto anunciando su decisión de ... jugar a puerta cerrada sus partidos ante equipos de Israel. El caso es muy singular, pues el conjunto catalán compite en la Eurocup y el canario, en la Basketball Champions League.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  3. 3 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  4. 4 Si tienes entre 25 y 64 años puedes solicitar una ayuda de hasta 1.500 euros si cumples estos requisitos
  5. 5 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  6. 6 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  7. 7 ¿Me pueden multar por colgar una bandera en la fachada de casa? Esto es lo que dice la ley
  8. 8 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  9. 9 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  10. 10

    El Unicaja resucita en la segunda parte para ganar al Gran Canaria (72-81)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Tenerife y el Manresa jugarán a puerta cerrada ante sus rivales israelíes

El Tenerife y el Manresa jugarán a puerta cerrada ante sus rivales israelíes