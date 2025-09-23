Sólo el Madrid y el Barcelona superan al Unicaja en títulos internacionales
El club cajista ha escalado de forma espectacular en el 'ranking' nacional
Enviado especial a Singapur
Martes, 23 de septiembre 2025, 05:29
Tras lograr el Unicaja imponerse en la final de la Intercontinental, los equipos españoles alcanzan la cifra de 56 títulos internacionales. En los últimos diez ... años (y 11 en los últimos 12 años), al menos un equipo acb ha logrado alzarse con un trofeo internacional. Un dato que pone en valor el potencial de los equipos de la Liga Endesa.
De este modo, el club cajista se convierte así en el tercer club español con más títulos internacionales, pues en los últimos dos años ha logrado cuatro (dos Champions y dos Intercontinental). A estos hay que sumar la Copa Korac y la Eurocup. El club con más títulos es el Real Madrid con 22, seguido del Barcelona con siete y ya el club cajista con seis.
TÍTULOS INTERNACIONALES OBTENIDOS:
Euroliga 14 títulos: Real Madrid (11) FC Barcelona (2), Joventut Badalona(1)
Copa Intercontinental 11 títulos: Real Madrid (5), Lenovo Tenerife (3), Barça (1), Hereda San Pablo Burgos (1), Unicaja (1)
Eurocup 8 títulos: Valencia Basket (4), Real Madrid (1) Joventut Badalona (1) Unicaja (1), Gran Canaria (1)
Recopa 7 títulos: Real Madrid (4), Barça (2), Baskonia (1)
Copa Korac 6 títulos: Barça (2), Joventut Badalona (2), Real Madrid (1), Unicaja (1)
Basketball Champions League 5 títulos: Hereda San Pablo Burgos (2), Lenovo Tenerife (2), Unicaja (2)
Eurocopa FIBA 3 títulos: Joventut Badalona (1), Akasvayu Girona (1), Surne Bilbao Basket (1)
*La Euroliga anteriormente se llamaba Liga Europea o Copa de Europa.
**La Eurocup anteriormente se llamaba ULEB Cup.
***La Recopa anteriormente se llamaba Copa Saporta o Copa de Europa de FIBA.
TÍTULOS INTERNACIONALES
Real Madrid, 22: 11 Euroliga, 5 Intercontinental, 4 Recopa, 1 Copa Korac, 1 ULEB Cup
Barça, 7: 2 Euroliga, 2 Copa Korac, 2 Recopa, 1 Intercontinental
Unicaja, 6: 1 Copa Korac, 1 Eurocup, 2 Basketball Champions League, 2 Intercontinentales
Joventut Badalona, 5: Lenovo Tenerife 5 2 Basketball Champions League, 3 Intercontinental
Valencia Basket, 4: 3 Eurocup, 1 ULEB Cup
Hereda San Pablo Burgos, 3: 2 Basketball Champions League, 1 Intercontinental
Baskonia, 1: 1 Recopa
CB Girona, 1: 1 Eurocup FIBA
Gran Canaria, 1: 1 Eurocup
Surne Bilbao Basket, 1: 1 FIBA Europe Cup
