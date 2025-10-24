Dos salidas y una entrada en el consejo de administración del Unicaja Baloncesto

En el Unicaja, algunos movimientos pasan casi desapercibidos, especialmente los que hacen referencia a los cambios en su consejo de administración, que no suelen ser ... publicitados salvo en circunstancias especiales, como el cambio de presidente o de la mayoría del consejo de administración. En esta ocasión, las modificaciones se produjeron al final del verano.

Precisamente la novedad para esta temporada se da en la cúpula directiva del club, que cuenta con un nuevo integrante, aunque en realidad se trata de una persona muy conocida en el Unicaja e incluso entre sus aficionados: Juan José Navarro.

El malagueño vuelve al consejo de administración, en el que llegó a ser vicepresidente del club y luego consejero durante varios años. Navarro es una persona ligada durante toda su vida a Unicaja Banco y a la Fundación Unicaja, de la que forma parte de su patronato en la actualidad.

Juan José Navarro es licenciado en Ciencias Económicas y ha ocupado varios puestos directivos en la entidad bancaria, pues fue subdirector general de Intervención y Contabilidad y director de distintas divisiones como Planificación, Control, Auditoría y Contabilidad. Actualmente también es presidente de la Comisión de Auditoría de la Fundación Bancaria Unicaja.

La entrada de Juan José Navarro en el consejo de administración se ha debido a que se han producido dos bajas. Finalmente, el abogado Juan Medina ha dejado el club para centrarse en sus obligaciones en el banco, mientras que también deja el consejo María Mata Fuentes. De este modo, el máximo órgano de decisión del Unicaja queda compuesto de la siguiente forma. Su presidente y consejero delegado es Antonio López Nieto, con Antonio López Expósito como secretario. Los vocales son Marta Bravo, Rafael López del Paso, Juan José Navarro, Adolfo Pedrosa, Fernando Ríos y Ana Salinas. El gerente es Paco Sáez.