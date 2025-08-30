Saint-Supéry da un paso al frente ante Bosnia; Balcerowski, más discreto que de costumbre frente a Israel

El único cajista del Eurobasket, Olek Balcerowski, estuvo este sábado ante Israel algo más discreto que el jueves frente a Eslovaquia, encuentro en el que ... tuvo un papel muy protagonista. En el último partido, con victoria por la mínima (66-64) en un partido de una anotación muy baja, jugó 22:23 minutos y anotó tres puntos, aunque palió su poco impacto ofensivo capturando cinco rebotes, cuatro de ellos en defensa. Eso sí, terminó con una valoración de -2 créditos. Hubo cuatro jugadores por encima de los 30 minutos y él fue el quinto que más participó.

Sí mejoró su actuación respecto al jueves el malagueño Mario Saint-Supéry, nuevo jugador de la Universidad de Gonzaga, de la NCAA, tras abonar su cláusula de rescisión al Unicaja, a las órdenes de Scariolo en España, que ganó a Bosnia con autoridad (88-64) para conseguir su primer triunfo en este Eurobasket.

El malagueño anotó nueve puntos en 17:30 minutos, capturó un rebote y repartió cuatro asistencias, con un +/- de nueve puntos y el mismo número de créditos de valoración. Comenzó algo dubitativa la selección, pero recuperó el paso al final del primer cuarto para terminar convenciendo y liquidando a una Bosnia que no cuenta con el cajista Castañeda y tampoco con su estrella, el madridista Dzanan Musa, ambos por lesión.

Más allá, venció con convencimiento la Alemania de Alberto Miranda, en el cuerpo técnico de Rimas Kurtinaitis, y también ganó sin pasar apuros la Suecia de Melwin Pantzar, que anotó 12 puntos en 26:25 minutos, siendo el segundo mejor de su combinado tras Birgander. Está cuajando un gran torneo el jugador del Unicaja cedido en el Surne Bilbao.