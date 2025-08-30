Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Saint-Supéry, este sábado ante Bosnia. FIBA

Saint-Supéry da un paso al frente ante Bosnia; Balcerowski, más discreto que de costumbre frente a Israel

El malagueño anotó nueve puntos y repartió cuatro asistencias en poco más de 17 minutos en el segundo encuentro de La Familia en este Eurobasket

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:02

El único cajista del Eurobasket, Olek Balcerowski, estuvo este sábado ante Israel algo más discreto que el jueves frente a Eslovaquia, encuentro en el que ... tuvo un papel muy protagonista. En el último partido, con victoria por la mínima (66-64) en un partido de una anotación muy baja, jugó 22:23 minutos y anotó tres puntos, aunque palió su poco impacto ofensivo capturando cinco rebotes, cuatro de ellos en defensa. Eso sí, terminó con una valoración de -2 créditos. Hubo cuatro jugadores por encima de los 30 minutos y él fue el quinto que más participó.

