Saint-Supéry, discreto en otra derrota de España

Aunque se acercó de forma clara en dos momentos del tercer y último cuarto, España fue casi siempre con la lengua fuera ante un combinado ... de físico más exuberante como el francés, que se impuso anoche en Badalona (67-75) en el tercer amistoso del equipo que entrena Sergio Scariolo cara al Eurobasket, que arranca a finales de mes (el jueves 28). Este domingo se volverán a ver las caras ambos conjuntos en París. Willy Hernángómez (13 puntos) fue el más acertado de la selección.

España, con el malagueño Saint-Supéry (2 puntos), pero sin su paisano Alberto Díaz, que a priori va a seguir de baja esta semana por unos problemas musculares y que puede ser duda para el torneo coninental, se tuvo que poner en manos de jugadores inexpertos. Saint-Supéry o De Larrea sufrieron en la dirección ante Strazel, Okobo y Francisco, más consolidados. Pero junto a ellos la constelación de estrellas galas es amplia,con Yabusele, Poirier, Cordinier, Hifi, Jaiteh, Risacher, Maledon o Luwawu-Cabarrot. España ya cayó frente a Portugal (74-76), y superó a la República Checa (87-73) antes.

Ampliar Sergio Scariolo, en un tiempo muerto del partido. EFE

Scariolo, que ha llamado estos días a los entrenamientos a Ferrando y Nogués, trata de poner remedio a la baja de Díaz, que tendría que probarse al menos la próxima semana en los dos ensayos ante Alemania para confirmar si puede llegar al Europeo, Otra preocupación ha sido la lesión de Aldama. Él y el jugador del Unicaja, dos elementos clave de un combinado nacional en pleno relevo generacional.

Por otro lado, el polaco Olek Balcerowski no participó en la victoria de su selección ante Georgia por 94-89, en un nuevo amisto de preparación. Se trató de una decisión del seleccionador para darle descanso debido a unas leves molestias del pívot cajista, que podría volver a jugar este domingo ante Finlandia.