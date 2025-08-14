Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El malagueño Mario Saint-Supery, en acción en el choque de este jueves. EP

Saint-Supéry, discreto en otra derrota de España

Los de Scariolo plantan cara en Badalona a una de las favoritas al título en el Eurobasket, Francia (67-75), con 2 puntos del malagueño y la baja de Alberto Díaz, duda de momento para poder estar en la fase final del torneo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:43

Aunque se acercó de forma clara en dos momentos del tercer y último cuarto, España fue casi siempre con la lengua fuera ante un combinado ... de físico más exuberante como el francés, que se impuso anoche en Badalona (67-75) en el tercer amistoso del equipo que entrena Sergio Scariolo cara al Eurobasket, que arranca a finales de mes (el jueves 28). Este domingo se volverán a ver las caras ambos conjuntos en París. Willy Hernángómez (13 puntos) fue el más acertado de la selección.

