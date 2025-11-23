Más ritmo y superioridad física

El Unicaja cerró el tramo previo a las ventanas FIBA con una victoria tan clara como significativa. No era un partido sencillo. El Manresa es, ... por identidad, uno de los equipos más incómodos de la Liga Endesa, intenso, vertical y capaz de romper cualquier plan cuando entra en ritmo, pero el Unicaja lo impidió imponiendo su superioridad física y su propio ritmo.

Tillie abrió con un triple, el equipo enlazó dos recuperaciones y desde ahí construyó un dominio basado en negar la velocidad y el acierto del tiro del rival. La defensa malagueña igualó el rebote, provocó pérdidas, evitó que el Manresa corriera dejándolo en este primer cuarto en solo 15 puntos.

Una salida errática del Unicaja, con muchas faltas y pérdidas dieron pie a un 0-9 visitante. Pero ahí emergieron Barreiro —otra vez enorme atrás—, Balcerowski corriendo el campo como un alero y un Alberto Díaz que devolvió equilibrio, velocidad con sentido y anotación. Con eso, el equipo recompuso ventajas y volvió a imponer su ritmo.

El tercer cuarto el Manresa impuso su estilo: 30 puntos anotados, triples de Reyes y Pérez, posesiones cortas y ritmo alto. La respuesta llegó desde Perry, que aceleró cuando tocaba y anota cuando convenía.

El último cuarto el Unicaja acabó con el intercambio de puntos: Sulejmanovic, Tillie y un Duarte que, a pesar de sus pobrísimos porcentajes desde el triple, estuvo exuberante en el 1x1, con gran impacto positivo en el juego de su equipo y en la creación rompieron definitivamente el choque. El equipo se gustó, alcanzó un buen acierto exterior, mantuvo el control del rebote y con muchas posesiones devolvió al BAXI los 30 puntos encajados en el tercer periodo.

El balance final es rotundo: 105 puntos, control casi total del partido y, sobre todo, una sensación de crecimiento colectivo. Defensa consistente, ritmo alto y bien administrado y un nivel físico que Manresa no pudo igualar. Un paso adelante que invita, esta vez sí, al optimismo.