Las notas del Unicaja en la victoria ante el Manresa

Sufrió con Benítez, pero al final fue capaz de imponer su consistencia defensiva.

Casi al nivel de la temporada pasada. Con decisión, velocidad y acierto ... en el día de su rebautizó como Boquerón.

Minutos: 19:28 Puntos: 13 Rebotes: 3 Asistencias: 5

Tyler Kalinoski Escolta 3

Eliminado en el tercer cuarto, con algunas faltas muy claras. Su nivel de intensidad no fue del gusto de los árbitros.

Minutos: 08:51 Puntos: 5 Rebotes: 1 Asistencias: 3

Jonathan Barreiro Alero 5

Sólo once minutos. El buen partido de Duarte y Djedovic le dejó sin espacio, por eso acabó jugando de escolta, algo casi inédito.

Minutos: 11:15 Puntos: 5 Rebotes: 3 Asistencias: 1

Nihad Djedović Alero 7

Muy metido en el partido en todo momento y agresivo en las penetraciones. Supo cómo interpretar el nivel de dureza que requería el partido.

Minutos: 21:44 Puntos: 8 Rebotes: 3 Asistencias: 1

Chris Duarte Alero 8

Su mejor partido hasta el momento, pero no por los 19 puntos que metió, sino por su nivel de adaptación al juego del equipo, que sin duda es la mejor noticia. Pudo acabar con 30 puntos, pero varios triples se le salieron literalmente dentro.

Minutos: 21:02 Puntos: 19 Rebotes: 3 Asistencias: 4

Tyson Pérez Ala-Pívot 5

Pocos minutos, a pesar de salir titular. Quizá sufrió algún percance físico.

Minutos: 12:42 Puntos: 5 Rebotes: 5 Asistencias: 1

James Webb III Ala-Pívot 6

Viene en una línea alcista y eso se ratificó con un encuentro sólido ante el Manresa con puntos y muchos rebotes.

Minutos: 22:03 Puntos: 11 Rebotes: 5 Asistencias: 0

Emir Sulejmanović Ala-Pívot 7

Muy sobrio, como acostumbra, pero además resolutivo en ataque. Implicado al máximo.

Minutos: 17:56 Puntos: 8 Rebotes: 4 Asistencias: 1

Killian Tillie Ala-Pívot 6

Los dos triples que le metió al Zaragoza han sido una liberación para él. Se le vio con gran confianza.

Minutos: 24:27 Puntos: 12 Rebotes: 4 Asistencias: 4

Olek Balcerowski Pívot 8

Atraviesa por un gran momento de confianza, como se pudo ver en varias acciones que se atrevió a hacer. Fue aclamado por el público.