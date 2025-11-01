El uno a uno del Unicaja en la victoria ante el Girona

Muy bien en su primera aparición dando lógica y velocidad al juego del equipo. A veces no hace falta correr más, sino botar menos y ... eso fue lo que hizo.

Xavier Castañeda Base 4

No termina de arrancar. Su primera aparición en el partido fue bastante mala y luego se perdió en el banquillo. Luego ya jugó minutos residuales y esto es una mala noticia para él.

Kendrick Perry Base 7

Mejor al final que al comienzo del choque, que fue cuando más lúcido estuvo en ataque y en defensa. El equipo necesita esta última versión y parece que va recuperando sensaciones.

Tyler Kalinoski Escolta 8

Sólo cuatro puntos, pero una actuación colosal. Ejemplo de esfuerzo para el equipo. Cambió el partido cada vez que salió a la pista.

Jonathan Barreiro Alero 8

Difícil producir tanto en tan poco tiempo, junto a Kalinoski, el equipo de 'fontanería' de este Unicaja. La estadística no refleja su buen partido.

Chris Duarte Alero 7

Va claramente a más. Lo ha estado intentando hasta que ha recuperado sus sensaciones. Dejó acciones de calidad y se reconcilió con los triples.

Arturas Butajevas Alero S.C.

Tras su estreno en la Champions, también debutó en la Liga, pero fue algo testimonial.

Tyson Pérez Ala-Pívot 8

El crecimiento del internacional español es increíble. A su gran derroche físico ha unido ahora una mayor fiabilidad desde la larga distancia. Lo confirma su 4/4 en triples ante el Girona.

James Webb III Ala-Pívot 6

Explotó su superioridad física como alero e hizo un esfuerzo teniendo en cuenta el fuerte golpe que tenía en una ceja.

Emir Sulejmanović Ala-Pívot 8

Tenía el tobillo fatal. En el primer rebote que cogió se dolió, pero ya apretó los dientes y no se volvió a quejar. Un currante de los buenos.

Killian Tillie Ala-Pívot 5

Está ahí, pero no termina de aparecer. Logró un triple importante y tuvo más minutos porque estuvo algo más sólido en defensa.

Olek Balcerowski Pívot 7

Firmó un doble doble, algo que no se consigue todos los días, lo que da una idea de su actuación, pero tuvo alguna que otra laguna defensiva que todavía debe corregir.