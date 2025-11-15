Notas a los jugadores del Unicaja en su visita al Casademont Zaragoza

Tuvo buenos minutos, pero otros no tanto. Perdió cuatro veces el balón, pero se repuso con un gran nivel defensivo en los instantes en los ... que todo parecía perdido.

Minutos: 19:46 Puntos: 4 Rebotes: 5 Asistencias: 4

Kendrick Perry Base 8

La reacción llevó su sello, especialmente con un tapón a Bell-Haynes que evitó una canasta clave.

Minutos: 24:53 Puntos: 13 Rebotes: 0 Asistencias: 3

Tyler Kalinoski Escolta 9

Esencial en este Unicaja en reconstrucción. Jugó de escolta y de alero, defendió, anotó y reboteó. Sus últimos minutos fueron formidables en defensa y en ataque.

Minutos: 29:33 Puntos: 17 Rebotes: 6 Asistencias: 6

Jonathan Barreiro Alero 4

Pocos minutos, además merecidos porque no está al nivel que lució en la pretemporada. El equipo lo nota.

Minutos: 13:46 Puntos: 0 Rebotes: 2 Asistencias: 0

Nihad Djedović Alero 5

Un jugador de su experiencia no puede perder los nervios como lo hizo. Estaba siendo muy importante para el equipo y acabó eliminado.

Minutos: 16:10 Puntos: 9 Rebotes: 0 Asistencias: 1

Chris Duarte Alero 3

Tiene que estar más concentrado. Dos pérdidas seguidas le costaron un banquillazo merecido.

Minutos: 08:57 Puntos: 5 Rebotes: 1 Asistencias: 1

Tyson Pérez Ala-Pívot 6

Un partido en su línea de solidez, pero que no pudo acabar por culpa de un golpe en la rodilla.

Minutos: 20:39 Puntos: 11 Rebotes: 6 Asistencias: 0

James Webb III Ala-Pívot 8

Su mejor partido desde que llegó a Málaga y cada vez más regular. Hizo un gran esfuerzo en defensa y tuvo continuidad en ataque.

Minutos: 19:18 Puntos: 14 Rebotes: 2 Asistencias: 1

Emir Sulejmanović Ala-Pívot 5

De nuevo como cinco, hace un gran trabajo, pero le falta finalizar cerca del aro en situaciones claras.

Minutos: 18:37 Puntos: 3 Rebotes: 3 Asistencias: 0

Killian Tillie Ala-Pívot 5

Arregló un mal partido con dos canastas que dieron la victoria. Si tuviese regularidad...

Minutos: 06:59 Puntos: 6 Rebotes: 1 Asistencias: 0

Olek Balcerowski Pívot 4

Pobre actuación del polaco, que sólo anotó cuatro puntos y no fue capaz de imponerse.