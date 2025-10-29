Notas a los jugadores del Unicaja tras ganar al Ooestende

Parece que no hace nada, pero repartió seis asistencias y marcó el nivel defensivo del equipo.

Mejoró algo, pero vuelve a suspender. Tres pérdidas y ... un 1/4 en los triples. Superado en defensa por jugadores que tampoco eran muy superiores en el plano atlético.

Kendrick Perry Base 8

Venía de hacer partidos muy malos y se redimió con una gran actuación. Desbordó como quiso y anotó cuatro triples de cinco intentos. Es la versión que el Unicaja necesita.

Manu Trujillo Base S.C.

No le dio tiempo a nada.

Tyler Kalinoski Escolta 7

Metido en el partido siendo agresivo en defensa y en ataque. Se recuperó después de un mal encuentro en Tenerife.

Jonathan Barreiro Alero 6

Le faltó meter algún triple, pero hizo un gran trabajo en defensa, especialmente en la parcela reboteadora.

Chris Duarte Alero 8

Partido muy serio del dominicano. Se sacrificó en defensa, estuvo activo en ataque, dio buenas asistencias y al final se entonó en ataque. Lo intenta y no se arruga.

Tyson Pérez Ala-Pívot 8

Ahora mismo podría jugar de portero y de centrocampista que lo haría bien. Su buen momento físico le permite actuar de cinco y no sufrir. Despliegue atlético enorme.

James Webb III Ala-Pívot 3

Cuatro lanzamientos y ningún acierto. Sigue negado en la parcela ofensiva, aunque en esta ocasión estuvo mejor en defensa.

Killian Tillie Ala-Pívot 3

No está al cien por cien en el plano físico y es la única excusa posible. Estuvo blando en defensa y eso le privó de tener más minutos. Debe mejorar porque no vale con meter un triple de vez en cuando...

Olek Balcerowski Pívot 7

No encontró rival cada vez que salió a la pista, aunque incluso debió mostrarse más dominante.