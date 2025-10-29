Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ñito Salas

Notas a los jugadores del Unicaja tras ganar al Ooestende

Juan Calderón

Juan Calderón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:02

Comenta
5

Alberto Díaz Base

5

Parece que no hace nada, pero repartió seis asistencias y marcó el nivel defensivo del equipo.

Minutos: - Puntos: - Rebotes: - Asistencias: -
3

Xavier Castañeda Base

3

Mejoró algo, pero vuelve a suspender. Tres pérdidas y ... un 1/4 en los triples. Superado en defensa por jugadores que tampoco eran muy superiores en el plano atlético.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  2. 2 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  3. 3

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  4. 4

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  5. 5 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  6. 6 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  7. 7 Educación aprecia tres faltas muy graves en el profesor suspendido por propasarse con una menor en un conservatorio de Málaga
  8. 8 Aemet activa el aviso rojo por «lluvias torrenciales» en Huelva: la Junta pide «evitar desplazamientos»
  9. 9

    La huelga de técnicos superiores sanitarios deja en el aire la realización de 30.000 pruebas diarias en Málaga
  10. 10 Detenido por la presunta agresión sexual a una conductora de VTC en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Notas a los jugadores del Unicaja tras ganar al Ooestende

Notas a los jugadores del Unicaja tras ganar al Ooestende