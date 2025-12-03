Perry será Baltasar en la cabalgata de los Reyes Magos de Málaga

Kendrick Perry será el Rey Baltasar en la cabalgada de los Reyes Magos e Málaga, tal y como dio a conocer el Ayuntamiento este jueves. ... El jugador del Unicaja hará de Su Majestad por las calles de la ciudad en la noche del 5 de enero, repartiendo caramelos e ilusión a los más pequeños y también a los mayores, en el que será y ha sido siempre uno de los días más especiales del año.

Perry, que se autodenominó 'Boquerón' en los premios de la Cadena COPE Málaga, continuará echando raíces en la ciudad donde se ha encontrado a sí mismo siendo protagonista en uno de los día muy señalado y de gran arraigo en la ciudad, en la que será otra muestra más de amor por Málaga por parte de uno de los estandartes y referentes espirituales del Unicaja.

El encargado de representar al Rey Melchor será el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, representando a la Corporación municipal, mientras que el Rey Gaspar será el hermano mayor de la Hermandad del Monte Calvario y vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Arturo Fernández.

El primero de los tres es un representante de la Corporación municipal o de los medios de comunicación, alternándose cada año, mientras que el segundo es un representante de la Agrupación de Cofradías. El tercero, desde el año pasado, será siempre una persona negra a propuesta del alcalde en base a méritos, trayectoria profesional o acciones destacadas.