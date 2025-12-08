Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Audige, como jugador del Oostende, la pasada temporada. FIBA
Basketball Champions League

La particular vuelta a casa de Chase Audige

El Oostende fue el primer equipo en Europa del último fichaje del Unicaja, al que se enfrentará menos de una semana después de firmar

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:51

Comenta

El calendario, caprichoso, ha querido que Chase Audige regrese a la que fue su casa apenas una semana después de estampar su firma como jugador ... del Unicaja. El último fichaje, que aterrizó el pasado jueves en Málaga tras participar con Jamaica en la ventana, afrontó su primera aventura en Europa de la mano del Filou Oostende, equipo al que llegó procedente de la G-League estadounidense. El escolta americano conoce a la perfección la atmósfera del COREtec Dome, la casa del cuadro belga.

