La particular vuelta a casa de Chase Audige

El calendario, caprichoso, ha querido que Chase Audige regrese a la que fue su casa apenas una semana después de estampar su firma como jugador ... del Unicaja. El último fichaje, que aterrizó el pasado jueves en Málaga tras participar con Jamaica en la ventana, afrontó su primera aventura en Europa de la mano del Filou Oostende, equipo al que llegó procedente de la G-League estadounidense. El escolta americano conoce a la perfección la atmósfera del COREtec Dome, la casa del cuadro belga.

Allí, el estadounidense con pasaporte jamaicano firmó una gran temporada. Promedió 12,1 puntos, 3,0 rebotes y 2,8 asistencia en poco más de 21 minutos por partido. Fue uno de los jugadores más importantes del conjunto belga, con el que también disputó la Champions. Es por eso que esta competición no será nueva para él, lo que podría facilitar su adaptación.

Además, también se midió con el Unicaja vistiendo la camiseta amarilla del Filou Oostende. En ambos encuentros, el de ida y el de vuelta, el escolta le asestó 15 puntos, presentándose de una forma muy atractiva al que, un año después, terminaría siendo su equipo, con un paso de meses por el Bosna Sarajevo de por medio. En líneas generales, el paso de Audige por el Oostende le sirvió para demostrar que estaba más que capacitado para jugar a un buen nivel en Europa.

A lo largo de la historia han sido varios los jugadores que han vestido las camisetas de ambos equipos, dos viejos conocidos de las competiciones europeas. Entre ellos están Will Thomas, Marcus Faison, Caleb Green, Wojcik, Simonovic o Sanders. Eso sí, el flujo de movimientos ha sido casi siempre del Oostende al Unicaja. El club belga ha sido un buen punto de desembarco hacia el baloncesto europeo para muchos jugadores estadounidenses.