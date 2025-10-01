El Unicaja visita a la Patrona con la Intercontinental y flores en la víspera de una nueva temporada

El Unicaja, con sus equipos masculino y femenino, se desplazó en autobús hasta la Plaza del Santuario, como cada año con la llegada del otoño, ... con flores para la patrona, la Virgen de la Victoria, con motivo del comienzo de una nueva temporada. Además, la expedición, formada por los jugadores, el cuerpo técnico y los directivos, trajeron consigo el último trofeo conquistado, la Copa Intercontinental ganada en Singapur, para ofrecérsela a la Patrona en la víspera del arranque de un nuevo e ilusionante curso.

En la plaza esperaban algunos aficionados para acompañar al equipo y tomarse fotos con los protagonistas de la jornada. El acto, eso sí, fue menos multitudinario y más rápido y discreto que el año pasado. Los capitanes, Alberto Díaz y Elena Moreno, portaron las flores, de color verde y morado, desde la explanada hasta el interior de la basílica, y el canterano Manu Trujillo fue el encargado de llevar el trofeo hasta el altar mayor.

Ampliar Ibon Navarro le firma una bufanda a un joven aficionado. Migue Fernández

El acto fue breve, aunque emotivo. Salieron al atril a hablar el párroco, Alejandro Escobar, el hermano mayor de la hermandad de la Victoria, Miguel Orellana, el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, el presidente del club, López Nieto, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.