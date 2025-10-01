Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los equipos masculino y femenino del Unicaja, directivos y autoridades, en el Santuario de la Victoria. Migue Fernández

El Unicaja visita a la Patrona con la Intercontinental y flores en la víspera de una nueva temporada

Plantilla y cuerpo técnico de los equipos masculino y femenino se desplazaron en el autobús oficial del club hasta La Victoria con un ramo verdimorado para la Virgen y el trofeo conquistado en Singapur, donde esperaban algunos aficionados

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:16

El Unicaja, con sus equipos masculino y femenino, se desplazó en autobús hasta la Plaza del Santuario, como cada año con la llegada del otoño, ... con flores para la patrona, la Virgen de la Victoria, con motivo del comienzo de una nueva temporada. Además, la expedición, formada por los jugadores, el cuerpo técnico y los directivos, trajeron consigo el último trofeo conquistado, la Copa Intercontinental ganada en Singapur, para ofrecérsela a la Patrona en la víspera del arranque de un nuevo e ilusionante curso.

