La oferta que Quino Colom esperaba y que al final no llegó

Quino Colom esperaba y que al final no llegó Colom, en el partido de la semana pasada ante el Barcelona. El base transmitió a su círculo de confianza su deseo de jugar en Málaga, pero su elevado caché impidió cualquier opción JUAN CALDERÓN

Quino Colom tenía una idea clara para esta temporada. El base andorrano había transmitido a su círculo de confianza que esperaba una oferta del Unicaja para jugar en Málaga los próximos años. Sin embargo, una serie de circunstancias y el aspecto económico impidieron cumplir su deseo. Hoy será una de las amenazas del Valencia que recibe al Unicaja.

Al comienzo del verano había una serie de bases que salían al mercado y en esa lista destacaban los nombres de Sergio Rodríguez y Quino Colom. Lo que sucediese con el primero iba a condicionar al segundo. Como se informó en su día, el Unicaja estuvo muy cerca, cerquísima, de firmar al canario en una operación para la que estaba dispuesto a hacer un desembolso excepcional. Colom no aparecía entre sus preferencias, pero luego se produjeron cambios.

La espera por Sergio García, que se comprometió finalmente por el Milán, hizo al Unicaja perder casi tres semanas en la planificación. En ese tiempo, se perdieron algunas alternativas que tenía, como la del estadounidense Keifer Sykes con el que tuvo un acuerdo verbal, pero que se fue a China. Colom asistió en Málaga al desenlace del caso de Sergio Rodríguez. El andorrano veranea cada año en la ciudad, donde tiene excelentes amigos y este año incluso se preparó con Enrique Salinas para concentrarse con la selección.

Tras la negativa de Sergio Rodríguez y la pérdida de Sykes, el Unicaja tuvo un periodo de reflexión y entonces pensó en Quino Colom. Según se explicó a SUR desde el entorno del jugador, el director deportivo del Unicaja, Manolo Rubia, telefoneó al agente del base. Se quería saber su precio, que en términos comparativos es del más del doble de lo que perciben Josh Adams o Jaime Fernández en la actualidad. El Unicaja no podía o no quería llegar a eso. Así que realmente, no hubo una oferta formal y Colom acabó en un gran equipo, aunque no en el que inicialmente le habría gustado.