La 'nueva' Liga Endesa se presenta al pueblo sin el Unicaja y el UCAM Murcia

La Liga Endesa 2025-26 se presentó al pueblo este martes en Madrid, en la sede de la compañía que desde hace años pone nombre ... a la Liga ACB, con la representación de casi todos los equipos de la competición. Sólo faltaron el Unicaja y el UCAM Murcia, ambos por causas de fuerza mayor. El equipo malagueño se ausentó por su regreso de la Intercontinental, desde Singapur, este martes; y el cuadro murciano, que está en Bulgaria para disputar la fase previa de la BCL, tampoco pudo hacer acto de presencia en la capital.

El gran tema de la presentación fue el cambio de operador televisivo cara a la nueva campaña: Movistar dejará de emitir las competiciones ACB, que pasarán a verse en directo a través de DAZN. Entre sus 'debes' para la nueva temporada, la competición quiere ser más accesible para todos, y es por eso que las dos semifinales de la Supercopa Endesa, que se disputarán el sábado en el Carpena, se podrán ver en directo totalmente gratis, con la narración de Fran Guillén y los comentarios de Pablo Laso y Víctor Claver. Se quieren dar pasos y facilidades para que el aficionado de a pie pueda ver la competición sin acometer un sobreesfuerzo económico, un nuevo escenario en el que las cadenas autonómicas también tienen algo que decir.

Los equipos de la ACB estuvieron representados por Ricky Rubio (Joventut), Willy Hernangómez (Barça), Rodions Kurucs (Baskonia), Juan Fernández (Básquet Girona), Dani Pérez (BAXI Manresa), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Iván Aurrecoechea (Covirán Granada), Andrew Albicy (Dreamland Gran Canaria), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Stan Okoye (Morabanc Andorra), Edy Tavares (Real Madrid), Francis Alonso (Río Breogán), Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos), Melwin Pantzar (Surne Bilbao) y Jean Montero (Valencia). Entre ellos, un malagueño representante al cuadro lucense y un cajista en el conjunto bilbaíno, en el que jugará cedido este año. Representó al Unicaja el embajador Berni Rodríguez.

Ricky Rubio fue el gran aliciente de la gala, que volverá a vestir la camiseta del club en el que debutó con sólo 14 años y 11 meses, casi quince años después de la última vez. Superados con entereza los problemas de salud mental que le obligaron a parar en un momento de su carrera, afronta, a sus 34 años y con una madurez propia de su edad, una ilusionante etapa en su dilatada trayectoria profesional. Se espera que sea recibido con honores en todos los pabellones de la Liga Endesa.