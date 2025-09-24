Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores, en la gala de este martes. ACB Fotos

La 'nueva' Liga Endesa se presenta al pueblo sin el Unicaja y el UCAM Murcia

La llegada de Singapur y la fase previa de la BCL imposibilitaron que ambos clubes tuvieran representación este martes en Madrid, en una gala en la que Ricky Rubio fue el gran aliciente y atractivo

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:47

La Liga Endesa 2025-26 se presentó al pueblo este martes en Madrid, en la sede de la compañía que desde hace años pone nombre ... a la Liga ACB, con la representación de casi todos los equipos de la competición. Sólo faltaron el Unicaja y el UCAM Murcia, ambos por causas de fuerza mayor. El equipo malagueño se ausentó por su regreso de la Intercontinental, desde Singapur, este martes; y el cuadro murciano, que está en Bulgaria para disputar la fase previa de la BCL, tampoco pudo hacer acto de presencia en la capital.

