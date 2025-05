Ibon Navarro: «Este club ha cambiado nuestras vidas para siempre»

Una de las cosas que más orgulloso hace sentir a Ibon Navarro es que el equipo, su equipo, fue capaz de ganar sin sentir ese ' ... flow' que le ha caracterizado en otros momentos: «Estamos muy contentos porque no es el final del proceso, es un paso más. Y estos partidos los hemos ganado sin eficacia y sin nuestro mejor baloncesto. Sin frustración y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. Es lo que hemos aprendido en los últimos meses: como ganar partidos cuando las cosas se complican y no sentimos ese 'flow' en la pista. Estos dos partidos han sido dos buenas pruebas para nosotros», dijo el vitoriano en la que fue su primera intervención de una rueda de prensa que se caracterizó, sobre todo, por su alto componente emocional.

Explicó, acto seguido, por qué no borró la carpeta de 'scouting' del Galatasaray después de ganarles en Málaga: «Cuando sé que no me voy a volver a encontrar a ese equipo, borro la carpeta del ordenador. En este caso, después del partido en Málaga, pensé que podían llegar a la Final Four y la guardé. Están muy bien trabajados y entrenados, pese a los problemas que han podido atravesar».

Todos y cada uno de los seis títulos que ha ganado han sido especiales y le han enseñado algo. Así valora la Champions que ganó el pasado curso y esta, con sus diferencias, similitudes y contextos: «La pasada temporada sentimos alivio y este año nos ha enseñado que estamos en el buen camino, pese a que las cosas no siempre salgan bien. Todos los trofeos son especiales y de todos tienes que aprender cosas». En el horizonte, el reto de no perder el hambre y la ambición por seguir ganando. «¿Cuál es la fórmula para que eso no pase?», le preguntaron. «No lo sé. Tenemos que disfrutar esto. Y luego, valorar la situación de nuestro jugadores. Cuatro de cuatro te puede hacer sentir lleno, pero tenemos que encontrar la manera de resetear para seguir teniendo hambre. A acabar lo más arriba posible para seguir peleando por la Liga», contestó.

La afición, aseguró, hace que en este club todo sea diferente y especial: «Las culturas de club y aficiones es diferente. Los nuestros saben cómo disfrutar de los éxitos y están encantados con su equipo. Transmiten mucha energía. Somos un equipo con 'flow', y en casa jugamos mejor, por ellos. Su energía positiva nos hace jugar mejor. Esto es para todos los que están en Málaga y, sobre todo, para ellos, que han hecho el esfuerzo de estar aquí».

Fue preguntado por acciones concretas del partido, aunque el vitoriano aseveró que la clave no estuvo en ellas solas, sino en el resultado de todas juntas: «No me gusta hablar sólo de dos jugadores, y hoy el partido no lo decide Tyson Pérez, Alberto Díaz o Tyler Kalinoski. Son esas acciones seguidas las que rompen el partido. Cuando yo llegué no podías pensar que esto iba a pasar, pero ese verano ya creamos algo importante. Tienes que tener suerte con las personas, no sólo en lo deportivo. Todos eran importantes. La salida de Lima fue dura para nosotros, por su personalidad, y cuando se fue otro cogió lo suyo. Eso es lo que tiene este equipo, esa química».

Uno de los momentos más emotivos y sentimentales llegó cuando afirmó que esta etapa en el Unicaja ha cambiado las vidas de todos para siempre. Y a mejor: «Este equipo y este club ha cambiado nuestras vidas para siempre. Es un antes y un después. Podrían ganar más reconocimientos individuales si jugaran más, pero quieren estar aquí y ponen el equipo por delante». Por último, le recordaron lo que sucedió cuando entrenaba al Manresa: visitó Atenas en otra Final Four de la Champions, allá por 2018, en la que cayó eliminado por el AEK: «Cuando estás por primera vez en una Final Four, en Atenas, piensas que nunca más volverás a estar. Ves como el tren se va. Pero la vida, a veces, te lleva a buenas experiencias después de algunas malas. Esto es todos. A veces gastas tiempo en pensar en cosas que igual nunca suceden. Vamos a vivir el momento».