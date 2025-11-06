El Morabanc Andorra-Unicaja ya tiene árbitros
El equipo malagueño visita a un rival que ocupa puestos de descenso
Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:09
El Unicaja retoma la Liga Endesa este sábado después de ganar al Girona en el Carpena. El equipo malagueño visita a un Andorra necesitado de ... victorias, pues sólo ha ganado un partido y ocupa puestos de descenso.
El encuentro se disputa el sábado a las 21.00 horas y será dirigido por el trío arbitral compuesto por Benjamín Jiménez, Sergio Manuel y Andrés Fernández. El Unicaja está pendiente de saber si puede contar con Djedovic y mantiene la baja de Kravish
Partidos, horarios y designaciones sexta jornada Liga ACB
UCAM MURCIA - BAXI MANRESA
Sábado, 08/11/2025 18:00 h.
Carlos Cortés - Juan de Dios Oyón - David Sánchez Benito
RÍO BREOGÁN - DREAMLAND GRAN CANARIA
Sábado, 08/11/2025 19:00 h.
Emilio Pérez Pizarro - Arnau Padrós - Yasmina Alcaraz
LA LAGUNA TENERIFE - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS
Sábado, 08/11/2025 19:00 h. (Horario Insular)
Fernando Calatrava - Javier Torres - Cristóbal Sánchez Cutillas
MORABANC ANDORRA - UNICAJA
Sábado, 08/11/2025 21:00 h.
Benjamín Jiménez - Sergio Manuel - Andrés Fernández
HIOPOS LLEIDA - BASKONIA
Domingo, 09/11/2025 12:00 h.
Antonio Conde - Jorge Martínez - Ariadna Chueca
BÀSQUET GIRONA - BARÇA
Domingo, 09/11/2025 12:15 h.
Martín Caballero - Alberto Sánchez Sixto - Esperanza Mendoza
COVIRAN GRANADA - VALENCIA BASKET
Domingo, 09/11/2025 17:00 h.
Rafael Serrano - Francisco Araña - Guillermo Ríos
SURNE BILBAO BASKET - CASADEMONT ZARAGOZA
Domingo, 09/11/2025 18:00 h.
Óscar Perea - Luis Miguel Castillo - Alberto Baena
JOVENTUT BADALONA - REAL MADRID
Domingo, 09/11/2025 19:00 h.
Jordi Aliaga - Alfonso Olivares - Igor Esteve
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión