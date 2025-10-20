Minicopa Endesa 2025-2026: nuevas fechas, sede y pabellones

La Minicopa Endesa 2025-26 se jugará al completo en Valencia, fruto del acuerdo entre la ACBy la Generalitat Valenciana para llevar a la Comunitat ... la Copa del Rey 2026 y 2027 y eventos como el torneo en el que nacen las estrellas.

La Minicopa Endesa arrancará entre el 28 y el 30 de noviembre con la primera fase entre el Pabellón Fuente de San Luis, la Fonteta, y las instalaciones de L'Alqueria del Basket. Como novedad, esta temporada se jugará durante la ventana de selecciones, aprovechando el parón de la Liga Endesa. Valencia será el epicentro del mejor baloncesto de formación, con los equipos infantiles (jugadores nacidos en 2012 y posterior) de 16 clubes acb, todos menos el Barça como vigente campeón y el Valencia Basket como anfitrión de la fase final, ya clasificados para febrero.

La primera fase que se celebrará este noviembre buscará conocer a los seis equipos que se unirán a Barça y Valencia Basket en la fase final de Valencia, de forma paralela a la Copa del Rey. La Minicopa Endesa empezará el viernes 28 por la tarde con la primera jornada, disputando el sábado 29 la segunda y tercera jornada. Ahí, los ganadores de cada uno de los cuatro grupos conseguirán su billete para la fase final, mientras que los segundos clasificados se enfrentarán el domingo 30 en un 'Play in' que decidirá las últimas dos plazas.

De este modo, la Minicopa Endesa vuelve a Valencia, donde se jugaron cinco ediciones de la primera fase entre 2017 y 2023. En total, más de 200 niños que disfrutarán de un evento por el que han pasado ya una larga lista de 'leyendas' de nuestro baloncesto como Ricky Rubio, Luka Doncic, Domantas Sabonis, Jaime Fernández, Alberto Díaz, Victor Wembanyama, Santi Aldama, Jaime Pradilla o Josep Puerto, entre otros.