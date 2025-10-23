Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jaime Fernández celebra una canasta con La Laguna Tenerife. ACB FOTOS
Liga Endesa

El mejor Jaime Fernández amenaza al Unicaja

El exjugador cajista brilla en La Laguna Tenerife, líder de la Liga, y supera los números que promedió en su primera campaña en Málaga

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:17

Comenta

El Unicaja y La Laguna Tenerife se vuelven a ver las caras este sábado (20.00 horas, DAZN) en un partido que ha sido una ... constante entre ambos en las últimas temporadas. La coincidencia en la pelea por títulos nacionales e internacionales hace que sean enemigos íntimos y las alternativas más sólidas a los grandes de la Liga, a los que se ha unido ahora el Valencia.

