El mejor Jaime Fernández amenaza al Unicaja

El Unicaja y La Laguna Tenerife se vuelven a ver las caras este sábado (20.00 horas, DAZN) en un partido que ha sido una ... constante entre ambos en las últimas temporadas. La coincidencia en la pelea por títulos nacionales e internacionales hace que sean enemigos íntimos y las alternativas más sólidas a los grandes de la Liga, a los que se ha unido ahora el Valencia.

Los dos presentan casi el mismo bloque de las últimas temporadas y esa es la clave de su buen rendimiento. En el bando canario al dúo Shermadini-Huertas, que parece eterno, se ha unido ahora Jaime Fernández, que una vez superada la grave lesión de rodilla que sufrió hace dos campañas, está mostrando un nivel sobresaliente. El madrileño es el jugador clave para que el Tenerife lidere la Liga y ha ampliado el repertorio ofensivo de su equipo.

Esta reinvención de Fernández llega justo después de un verano en el que su continuidad en la isla no estuvo clara, pues por momentos tuvo pie y medio fuera del equipo. El caso es que el escolta renovó y ahora está que se sale. El exjugador del Unicaja promedia 16,7 puntos y 4,6 asistencias para 20,7 de valoración, el décimo mejor de la ACB hasta el momento y el segundo mejor de su equipo por detrás del incombustible Shermadini.

Sus promedios actuales mejoran incluso los de su primera campaña en el Unicaja. Aquellos primeros meses en Málaga fueron sobresalientes y el madrileño era el mejor jugador nacional de la Liga. Llegó como reemplazo de Nemanja Nedovic y superó las prestaciones (14.2 puntos, 3 rebotes, 5.3 asistencias y 18.4 de valoración) al menos numéricamente, del fabuloso jugador serbio, ahora en el Mónaco. Jaime tuvo actuaciones brillantes, como su partido contra el Real Madrid en el comienzo de la temporada con 34 de valoración. La campaña siguiente, el escolta ya sufrió unas molestias en los talones que mermaban su rendimiento, pero lideró al equipo hasta la final de la Copa de 2020. Finalmente, pasó por el quirófano en plena pandemia del Covid.

Aquello fue clave, pues las sensaciones no fueron ya las mismas. La intervención fue compleja y tuvo que aprender a andar de nuevo, como el mismo comentaba. La coexistencia con Brizuela, un jugador de características parecidas, hizo que cuando llegó la remodelación de la plantilla en el verano de 2022 no hubiese entendimiento tras una oferta del Unicaja por menos de lo que cobraba.

El Tenerife lo reclutó, aunque su paso por el club isleño ha tenido altibajos y ha estado marcado por la grave lesión de rodilla que sufrió en marzo de 2024. El canterano del Estudiantes estuvo 300 días fuera de las canchas y ahora sus piernas vuelven a carburar. Como cada verano, Jaime Fernández se ha puesto a las órdenes del equipo de preparadores que tiene su agente, Quique Villalobos, y ahora este trabajo está teniendo su recompensa.