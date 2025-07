Marta Ortega, capitana del Unicaja Mijas, se marcha al Estepona

El Unicaja también avanza en la planificación de su equipo femenino, en el que causará baja una pieza importante, su capitana Marta Ortega. La jugadora ... malagueña se despide del club al que llegó cuando era una niña y con el que ha ido creciendo de forma paralela.

Ortega seguirá en Málaga, pues su siguiente destino es el CAB Estepona, con el que se estrenará en la máxima categoría. Fue la propia jugadora la que confirmó su salida del Unicaja con un comunicado en las redes sociales. «Se me hace muy complicado encontrar palabras para definir esta mezcla de emociones. Llegué al club siendo esa niña que jamás hubiera imaginado cumplir muchos de sus sueños en el club al que iba a animar desde que tenía tres añitos. El club ha ido creciendo a pasos agigantados y he tenido la suerte de poder vivir todo este proceso. Desde aquel año en el que se formó la sección femenina hasta este último, donde hemos luchado por estar en lo más alto del baloncesto femenino. Formar parte de ello ha sido increíble. En el pabellón Martín Urbano se queda una parte muy grande de mi. Aquí he disfrutado, he sonreído, he llorado, he pasado momentos dolorosos, pero también algunos de los mejores de mi vida. He sudado y he trabajado para ser mejor día tras día, me he forado como jugadora y persona. Por esto y por mucho más, me voy con el corazón lleno. Ojalá nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Siempre te llevo conmigo, siempre seré tu bandera», dijo Ortega en su cuenta de Instagram.