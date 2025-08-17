Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

BALONCESTO ESPAÑA
Baloncesto

Mario Saint-Supéry, también en vilo cara al Eurobasket

El joven base malagueño tuvo que retirarse cojeando en el duelo de este sábado noche contra Francia con una aparente torcedura de tobillo

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 17 de agosto 2025, 13:42

La selección española de baloncesto está viviendo una situación apocalíptica. A las ya conocidas bajas del malagueño Alberto Díaz (se retiró en el Martín Carpena ... y se desconoce aún el alcance de su lesión), Santi Aldama y Darío Brizuela, todos ellos con molestias físicas, se han unido dos jugadores más a la enfermería. Para empezar la del gallego Alberto Abalde, que tuvo que sentarse (por molestias) durante el primer cuarto del partido de este sábado por la noche entre Francia y España. Apenas unos minutos después, llegaba otra baja quizá más preocupante, la del otro jugador malagueño que aún seguía en liza en la lista de Sergio Scariolo.

