Mario Saint-Supéry, también en vilo cara al Eurobasket

La selección española de baloncesto está viviendo una situación apocalíptica. A las ya conocidas bajas del malagueño Alberto Díaz (se retiró en el Martín Carpena ... y se desconoce aún el alcance de su lesión), Santi Aldama y Darío Brizuela, todos ellos con molestias físicas, se han unido dos jugadores más a la enfermería. Para empezar la del gallego Alberto Abalde, que tuvo que sentarse (por molestias) durante el primer cuarto del partido de este sábado por la noche entre Francia y España. Apenas unos minutos después, llegaba otra baja quizá más preocupante, la del otro jugador malagueño que aún seguía en liza en la lista de Sergio Scariolo.

Hablamos de la joven perla de la cantera cajista Mario Saint-Supéry, que entró en la convocatoria para el Eurobasket cubriendo la baja de Lorenzo Brown por motivos personales el pasado mes de julio. Apenas pasaron 8 o 9 minutos del amistoso de anoche ante Francia cuando saltaron las alarmas. En un lance del partido, cuando este marchaba 10-20 y a falta de 1:13 para el cierre del primer cuarto, el base se torció el tobillo derecho. Mario se vio obligado a retirarse, cojeando y ayudado por sus compañeros para poder marchar a vestuarios.

El diario Marca recogió unas palabras del seleccionador nacional tras el partido, que por cierto, concluyó con una ajustada derrota ante el combinado galo (78-73). Y en estas, entre otras cuestiones, hizo referencia a los dos nuevos lesionados, Aldama y Saint-Supéry: «Nuestra tristeza viene por las lesiones, que no parecen fáciles. Ya contamos con muchas bajas y jugadores jóvenes». Por su parte, la Federación Española de Baloncesto aún no se ha manifestado en lo que respecta al marte médico de ninguno de los jugadores, por lo que habrá que esperar para conocer el alcance de sus lesiones.