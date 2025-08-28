Mario Saint-Supéry, el único malagueño en un Eurobasket que arranca este jueves

Después de seis partidos de preparación (con sólo dos victorias) y tras una desdichada cadena de lesiones, España comienza hoy la defensa de su corona ... como campeón del Eurbasket de Alemania 2022. Sin embargo, poco o nada tiene que ver el combinado actual con el anterior. En pleno relevo generacional, el equipo de Sergio Scariolo buscará dar lo mejor de sí mismo, plantar cara y sorprender. Eso sí, sin partir esta vez como favorito. Esta etiqueta, según el 'ranking' elaborado por la propia FIBA, pertenece ahora a Serbia, seguida de Alemania y con Francia completando el 'top-3'.

La selección española (10ª en este listado) quedó encuadrada en el grupo C, donde se medirá a dos de las potencias que según la FIBA optan al título: Grecia (4ª) e Italia (8ª). Su debut será este jueves, a las 14.00 horas, ante Georgia, en Limassol (Chipre) y dada la baja de Alberto Díaz, el único malagueño en liza será el joven base de 19 años, forjado en la cantera cajista Mario Saint-Supéry. Con sólo 8 internacionalidades a sus espaldas, esta perla malagueña que competirá esta campaña en la NCAA (Gonzaga), se puso a las órdenes de Scariolo supliendo la baja de Lorenzo Brown y convenció de tal forma que este será su debut en una gran cita internacional absoluta.

No será el único debutante, también se estrenarán en un Eurobasket Sergio De Larrea, Josep Puerto, Santi Yusta y el excajista Yankuba Sima. La experiencia la pondrán Darío Brizuela, Xavi López-Arostegui, Joel Parra, Jaime Pradilla y los hermanos Hernangómez. El calendario de España continuará con: Bosnia (sábado 30, a las 20.30 horas), Chipre (domingo 31, a las 17.15), Italia (martes 2, a las 20.30) y Grecia (jueves 4, a las 20.30). Además, cabe señalar que volverán a formar parte del cuerpo técnico los malagueños Carlos Salas (médico), Enrique Salinas (preparador físico) y también estarán presentes los excajistas Carlos Jiménez ('team manger') y Fran Vázquez (ayudante).

Balcerowski, con Polonia

Por su parte, Olek Balcerowski pondrá el sello del Unicaja en el Eurobasket. Se quedó en solitario tras la lesión de Alberto Díaz y el inesperado rechazo de Bosnia a Xavier Castañeda, que se despidió de la preparación con polémica incluida tras valorar su seleccionador que se encontraba fuera de forma.

Así las cosas, este jueves también será el debut de un Balcerowski que se ha exhibido en los amistosos previos con Polonia. Su primer partido será a las 20.30 horas ante Eslovenia. Los siguientes: ante Israel (sábado 30, a las 20.30 horas), Islandia (domingo 31, a las 20.30), Francia (martes 2, a las 20.30) y Bélgica (jueves 4, a las 20.30).