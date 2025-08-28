Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

FIBA
Unicaja

Mario Saint-Supéry, el único malagueño en un Eurobasket que arranca este jueves

El joven base debutará en una gran cita junto a la selección española, y el estreno de los jugadores de Scariolo será a las 14.00 horas ante Georgia

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:16

Después de seis partidos de preparación (con sólo dos victorias) y tras una desdichada cadena de lesiones, España comienza hoy la defensa de su corona ... como campeón del Eurbasket de Alemania 2022. Sin embargo, poco o nada tiene que ver el combinado actual con el anterior. En pleno relevo generacional, el equipo de Sergio Scariolo buscará dar lo mejor de sí mismo, plantar cara y sorprender. Eso sí, sin partir esta vez como favorito. Esta etiqueta, según el 'ranking' elaborado por la propia FIBA, pertenece ahora a Serbia, seguida de Alemania y con Francia completando el 'top-3'.

