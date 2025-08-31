Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mario Saint-Supéry firma ante Chipre su mejor actuación en el Eurobasket

El malagueño colaboró con 9 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias en el segundo triunfo de España en la cita continental; además, Zach Risacher fue el máximo anotador de Francia (14 puntos) en la derrota ante Israel

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:17

España logró este domingo su segundo triunfo en menos de 24 horas en este Eurobasket. Sólo un día después de estrenar su casillero de victorias ... ante Bosnia (88-67), el conjunto de Sergio Scariolo arrolló en Limasol al combinado anfitrión, Chipre, que no tuvo opción en ningún momento (91-47). Una segunda victoria que posiciona a España un paso más cerca de los octavos de final.

