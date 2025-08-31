Mario Saint-Supéry firma ante Chipre su mejor actuación en el Eurobasket
El malagueño colaboró con 9 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias en el segundo triunfo de España en la cita continental; además, Zach Risacher fue el máximo anotador de Francia (14 puntos) en la derrota ante Israel
Domingo, 31 de agosto 2025, 21:17
España logró este domingo su segundo triunfo en menos de 24 horas en este Eurobasket. Sólo un día después de estrenar su casillero de victorias ... ante Bosnia (88-67), el conjunto de Sergio Scariolo arrolló en Limasol al combinado anfitrión, Chipre, que no tuvo opción en ningún momento (91-47). Una segunda victoria que posiciona a España un paso más cerca de los octavos de final.
Y en este encuentro, guiado por un estelar Willy Hernangómez (19 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias para 25 de valoración), también sacó su mejor versión el único malagueño del equipo, Mario Saint-Supéry. El base, debutante en la cita continental, selló su mejor actuación en lo que llevamos de torneo al sumar 9 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Y además, sumó el aliciente añadido de partir por primera vez como titular. La primera vez que vio canasta fue en el primer cuarto, con un triple y colaboró durante todo el encuentro acumulando más de 21 minutos en pista. El próximo partido de España será mañana, ante Italia (20.30 horas), que al igual que los de Scariolo acumula dos triunfos y una derrota.
Por otro lado, Zach Risacher, nacido en Málaga e hijo de excajista aunque forjado en Francia, se lució ayer con el combinado galo al ser el máximo anotador (14 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias), pese a la derrota de su equipo ante Israel (82-69). Por su parte, el jugador del Unicaja Olek Balcerowski se encuentra jugando en estos momentos contra Islandia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.