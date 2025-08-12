Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Duarte festeja con los Vaqueros el título conseguido. BSN

López Nieto, sobre la lesión de Chris Duarte: «Ha venido bien, para qué nos vamos a engañar»

Se espera que el dominicano, que se ha proclamado campeón de Puerto Rico, esté junto al resto de la plantilla en el primer entrenamiento

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 12 de agosto 2025, 19:30

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, se paró a hablar en los micrófonos de 'Ser Deportivos Málaga' de la algunos temas de actualidad ... en clave cajista tras la presentación de la sede del equipo U22, ayer en el Carpena. Entre ellos salió el nombre del flamante fichaje estrella, Chris Duarte, que no pudo terminar la temporada con Vaqueros de Bayamón en Puerto Rico, club que se ha proclamado campeón de Liga, y tampoco podrá disputar la Americup con su selección, República Dominicana, por una lesión de espalda.

