López Nieto, sobre la lesión de Chris Duarte: «Ha venido bien, para qué nos vamos a engañar»

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, se paró a hablar en los micrófonos de 'Ser Deportivos Málaga' de la algunos temas de actualidad ... en clave cajista tras la presentación de la sede del equipo U22, ayer en el Carpena. Entre ellos salió el nombre del flamante fichaje estrella, Chris Duarte, que no pudo terminar la temporada con Vaqueros de Bayamón en Puerto Rico, club que se ha proclamado campeón de Liga, y tampoco podrá disputar la Americup con su selección, República Dominicana, por una lesión de espalda.

Eso sí, lejos de preocupar, en el club se lo toman como una 'buena noticia'. Estas fueron las palabras del presidente al respecto: «Ha venido bien, para qué nos vamos a engañar. Desde el primer día teníamos los resultados con las resonancias y nuestro servicio médico valoró que tenía algo, pero nada importante. Ha valido para que no juegue cuatro partidos más con su equipo y tampoco con la selección de República Dominicana. Va a tener por lo tanto un descanso adecuado y un periodo de aclimatación correcto. A veces la lotería te viene a favor; pero no es lotería, porque nosotros pagamos y los otros invitan».

El dominicano, que se lesionó en el primer partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN), se ha proclamado campeón pese a haberse perdido casi toda la serie. Los Vaqueros ganaron 4-1 a los Leones de Ponce. Estaba siendo el hombre más destacado del cuadro campeón y, pese a saber que su lesión no era grave, aceptó su realidad y la necesidad de parar por un plazo corto de tiempo. Así, tendrá que esperar a llegar a Málaga para vivir su primera final. No obstante, no se quiso perder la celebración junto a los que hasta ahora han sido sus compañeros y sus fans.

El Unicaja espera que el jugador esté con el resto del equipo en el comienzo de la pretemporada. Los médicos le mandaron un breve tiempo de reposo, aunque Duarte ya ha compartido alguna imagen trabajando en el gimnasio, para fortalecer su espalda. En Málaga ya esperan al alero dominicano con los brazos bien abiertos.