Liga ACB: El Valencia sigue mandando y el Unicaja es sexto

El Unicaja es sexto en una Liga ACB en la que sigue mandando el Valencia cuando ya se ha disputado la novena jornada. El equipo ... de Pedro Martínez cerró el fin de semana de partidos con una apretadísima victoria ante el Baskonia (89-91) que le sirve para seguir en lo más alto, con ocho triunfos y una derrota. Con el mismo bagaje está el Real Madrid, que es segundo. UCAM Murcia, Joventut, Tenerife, Unicaja, Barça y Baskonia completan los primeros ocho puestos de la clasificación.

En el apartado de resultados llamó la atención el apretado triunfo del equipo de Scariolo sobre el Tenerife (70-71) y una plácida victoria del Barça en el Palau ante el Morabanc Andorra (102-71). Más allá, el Surne Bilbao ganó al Gran Canaria en Miribilla (79-72), el Joventut ganó al Manresa (83-79), el Girona al Breogán (103-80), el Zaragoza al Granada (83-92) y el UCAM Murcia al San Pablo Burgos, el próximo rival del Unicaja (88-110), más allá del triunfo del equipo malagueño en el Barris Nord (88-89).

El MVP de la jornada fue Joel Parra que se ha convertido en una pieza fundamental para el Barça de Xavi Pascual. Hizo, en el triunfo ante el Andorra, 24 puntos, 9 rebotes y 34 créditos de valoración, quedándose a una captura del doble-doble.