Moore, durante el Valencia-Baskonia. ACB Fotos

Liga ACB: El Valencia sigue mandando y el Unicaja es sexto

Joel Parra, con 24 puntos y 34 créditos de valoración, se convierte en el MVP de la novena jornada

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:48

Comenta

El Unicaja es sexto en una Liga ACB en la que sigue mandando el Valencia cuando ya se ha disputado la novena jornada. El equipo ... de Pedro Martínez cerró el fin de semana de partidos con una apretadísima victoria ante el Baskonia (89-91) que le sirve para seguir en lo más alto, con ocho triunfos y una derrota. Con el mismo bagaje está el Real Madrid, que es segundo. UCAM Murcia, Joventut, Tenerife, Unicaja, Barça y Baskonia completan los primeros ocho puestos de la clasificación.

