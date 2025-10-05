Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De Larrea conduce el balón en el Valencia-Barça. ACB Fotos
Liga Endesa

Liga ACB: Derrotas del Barcelona y el Baskonia en la jornada inaugural

El Valencia se impuso al cuadro de Joan Peñarroya en el Roig Arena, mientras que el Real Madrid, el Tenerife y el Joventut también ganaron sus partidos

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:31

Comenta

Disputada la primera jornada de la Liga Endesa, comienza oficialmente la competición. No ha dejado demasiadas sorpresas la primera jornada, más allá de los pinchazos ... del Baskonia y el Barcelona. Los vitorianos cayeron ante el Casademont Zaragoza, en Príncipe Felipe (107-88), y el equipo de Peñarroya lo hizo en el Roig Arena (93-81), ante un Valencia que apunta maneras y que aspira a romper la hegemonía futbolera esta temporada.

