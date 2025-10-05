Liga ACB: Derrotas del Barcelona y el Baskonia en la jornada inaugural
El Valencia se impuso al cuadro de Joan Peñarroya en el Roig Arena, mientras que el Real Madrid, el Tenerife y el Joventut también ganaron sus partidos
Málaga
Domingo, 5 de octubre 2025, 21:31
Disputada la primera jornada de la Liga Endesa, comienza oficialmente la competición. No ha dejado demasiadas sorpresas la primera jornada, más allá de los pinchazos ... del Baskonia y el Barcelona. Los vitorianos cayeron ante el Casademont Zaragoza, en Príncipe Felipe (107-88), y el equipo de Peñarroya lo hizo en el Roig Arena (93-81), ante un Valencia que apunta maneras y que aspira a romper la hegemonía futbolera esta temporada.
No fallaron, por su lado, ninguno de los que están llamados a luchar por ser cabezas de serie en las competiciones nacionales. Ganó el Real Madrid en el Movistar Arena al Dreamland Gran Canaria (81-71), el Joventut al Covirán Granada (75,87) y el Tenerife al Baxi Manresa (104-93). Brilló, en este último encuentro, Gio Shermadini, que con 28 puntos ha sido el jugador más anotador de esta primera jornada, seguido por Bell-Haynes (26), del Zaragoza, y de Pep Busquets (26), del Girona. El Unicaja no falló en su cita y ganó, yendo de menos a más, al Surne Bilbao.
Le fue bien al único equipo que regresa este año a la ACB, el San Pablo Burgos, que se impuso en su cancha al Básquet Girona (97-79) en la jornada inaugural. Recordemos que este curso sólo habrá un equipo 'nuevo', pues la ACB y justicia fallaron en contra del Betis (que pasó a llamarse Baloncesto Sevilla) tras no presentar la documentación en regla y no cumplir con los requisitos.
