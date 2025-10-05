Liga ACB: Derrotas del Barcelona y el Baskonia en la jornada inaugural

Disputada la primera jornada de la Liga Endesa, comienza oficialmente la competición. No ha dejado demasiadas sorpresas la primera jornada, más allá de los pinchazos ... del Baskonia y el Barcelona. Los vitorianos cayeron ante el Casademont Zaragoza, en Príncipe Felipe (107-88), y el equipo de Peñarroya lo hizo en el Roig Arena (93-81), ante un Valencia que apunta maneras y que aspira a romper la hegemonía futbolera esta temporada.

No fallaron, por su lado, ninguno de los que están llamados a luchar por ser cabezas de serie en las competiciones nacionales. Ganó el Real Madrid en el Movistar Arena al Dreamland Gran Canaria (81-71), el Joventut al Covirán Granada (75,87) y el Tenerife al Baxi Manresa (104-93). Brilló, en este último encuentro, Gio Shermadini, que con 28 puntos ha sido el jugador más anotador de esta primera jornada, seguido por Bell-Haynes (26), del Zaragoza, y de Pep Busquets (26), del Girona. El Unicaja no falló en su cita y ganó, yendo de menos a más, al Surne Bilbao.

Le fue bien al único equipo que regresa este año a la ACB, el San Pablo Burgos, que se impuso en su cancha al Básquet Girona (97-79) en la jornada inaugural. Recordemos que este curso sólo habrá un equipo 'nuevo', pues la ACB y justicia fallaron en contra del Betis (que pasó a llamarse Baloncesto Sevilla) tras no presentar la documentación en regla y no cumplir con los requisitos.