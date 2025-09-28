De Larrea, el MVP del futuro del baloncesto español

El futuro del baloncesto español se llama Sergio De Larrea y este domingo se consagró en la final de la Supercopa Endesa, en la que ... su equipo venció al Real Madrid para conquistar el primer título de la temporada.

Nacido en Valladolid en diciembre de 2005, el joven base del Valencia ha tomado la decisión opuesta a la de la mayoría de sus compañeros de generación, que han emigrado a Estados Unidos seducidos por los grandes contratos de la NCAA. De Larrea optó por seguir en el club naranja, que le garantizó un buen contrato, un gran proyecto y formarse a las órdenes de Pedro Martínez. Su evolución es imparable y sus números en una final de máximo nivel como la disputada ante el Madrid lo ratifican: 21 puntos, dos rebotes y seis faltas recibidas para 23 de valoración. El joven jugador fue el más votado por la prensa y los aficionados, superando a su compañero Kameron Taylor, el jugador clave en la victoria valencianista.

Precisamente, De Larrea toma el relevo como MVP de Kameron Taylor, que la pasada temporada fue campeón con el Unicaja en la Supercopa también en una final contra el Madrid. Taylor suma un título más a los que logró durante su etapa en Málaga.