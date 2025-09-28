Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De Larrea recibe falta de dos jugadores del Madrid. EFE
Supercopa 2025

De Larrea, el MVP del futuro del baloncesto español

El joven jugador del Valencia fue el más votado por los periodistas y los aficionados, superando a su compañero Kameron Taylor

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:51

El futuro del baloncesto español se llama Sergio De Larrea y este domingo se consagró en la final de la Supercopa Endesa, en la que ... su equipo venció al Real Madrid para conquistar el primer título de la temporada.

