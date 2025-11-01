Kravish, del hospital al Carpena

David Kravish es un elemento clave en el Unicaja. El pívot se lesionó de gravedad en el partido contra el Tenerife y estará cinco meses ... fuera de las pistas. A pesar de que fue intervenido el pasado domingo, el estadounidense quiere estar cerca de sus compañeros y los arropó desde el calentamiento del partido contra el Girona.

Es poco habitual que los jugadores en una situación como la suya estén a las primeras de cambio con el equipo, pues además de contratiempo físico, el golpe anímico es fuerte. Sin embargo, Kravish quiso estar con el equipo y cuando apareció con muletas en la pista fue ovacionado por el público que había en las gradas 45 minutos antes del comienzo del encuentro. El pívot recibió numerosas muestras de apoyo, incluso por los árbitros del partido, que se interesaron por su estado. Su gesto muestra su implicación, en parte porque es uno de los jugadores que más 'buen rollo' genera en el vestuario. Esto último queda refrendado con la camiseta que llevaba, que fue la que el Unicaja lució semanas atrás en apoyo de Tyson Carter. Su exjugador se encuentra hospitalizado en Belgrado debido a una embolia pulmonar.

El Unicaja trata de encontrar un recambio para Kravish desde que se conoció la gravedad de su lesión, pues se rompió el peroné y eso va a provocar que se pierda casi toda la temporada. Sin embargo, no hay muchas alternativas en el mercado y el club sigue a la búsqueda del elegido.