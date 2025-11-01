Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

David Kravish entrando en la pista con muletas durante el calentamiento. Salvador Salas
Liga Endesa

Kravish, del hospital al Carpena

El estadounidense, recién operado, no quiso perderse el partido ante el Girona y arropó a sus compañeros desde el calentamiento

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:02

David Kravish es un elemento clave en el Unicaja. El pívot se lesionó de gravedad en el partido contra el Tenerife y estará cinco meses ... fuera de las pistas. A pesar de que fue intervenido el pasado domingo, el estadounidense quiere estar cerca de sus compañeros y los arropó desde el calentamiento del partido contra el Girona.

