Kalinoski, el líder en la sombra en Singapur
El escolta aspira al MVP del torneo; es el máximo anotador del Unicaja hasta el momento
Málaga
Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:37
El interés de los aficionados por ver de lo que son capaces los nuevos fichajes del Unicaja hace que algunos elementos indispensables para este equipo ... pasen desapercibidos. Esta situación no es nueva para Tyler Kalinoski, acostumbrado a vivir alejado de los focos, pero que está completando una Copa Intercontinental sobresaliente.
El escolta estadounidense es el máximo anotador y el jugador más valorado, dando así el paso adelante que pedía su entrenador a los veteranos en estas semanas en las que los nuevos tratan de encontrar su sitio en el equipo. Kalinoski ha lanzado diez triples en el torneo y sólo ha fallado uno. Hizo pleno ante el Alahli (4/4) y sólo erró ante el Utsunomiya con un fantástico 5/6. El de Cincinnati promedia un 90% desde el 6,75 y 15,5 puntos. Ya no es sólo los puntos que mete, sino el trabajo incesante que realiza en defensa, con especial énfasis en la lucha por el rebote.
