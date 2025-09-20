Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FIBA
Copa Intercontinental 2025

Kalinoski, el líder en la sombra en Singapur

El escolta aspira al MVP del torneo; es el máximo anotador del Unicaja hasta el momento

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:37

El interés de los aficionados por ver de lo que son capaces los nuevos fichajes del Unicaja hace que algunos elementos indispensables para este equipo ... pasen desapercibidos. Esta situación no es nueva para Tyler Kalinoski, acostumbrado a vivir alejado de los focos, pero que está completando una Copa Intercontinental sobresaliente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  4. 4 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  5. 5

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  6. 6 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  7. 7 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  8. 8

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  9. 9

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  10. 10 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Kalinoski, el líder en la sombra en Singapur

Kalinoski, el líder en la sombra en Singapur