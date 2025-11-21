Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tyler Kalinoski posa para este periódico con dos balones en el túnel de vestuarios del Martín Carpena. Migue Fernández
Entrevista

Kalinoski: «Me siento más cómodo liderando desde el ejemplo que con la palabra»

El americano asume su rol de veterano con naturalidad y orgullo en un equipo que, asegura, no es el mismo, aunque no necesariamente para mal

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:06

Tyler Kalinoski (Cincinnati, 1992) es una de las voces autorizadas del vestuario del Unicaja. En su cuarta temporada en Málaga se erige como uno de ... los líderes del vestuario, pese a que, reconoce, se siente más cómodo predicando con el ejemplo que con la palabra. En su punto más álgido de madurez deportiva, el escolta, uno de los mejores tiradores y defensores, asegura entender el juego como nunca. El pasado verano no sabe siquiera si le interesó a algún club porque apenas habló con su representante: tiene claro que su lugar es este.

